PRVÉ REAKCIE Politikov k Magyarovmu volebnému triumfu: Na pretrase je Družba, V4 a čoraz častejšie sa skloňuje FICO!

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Drvivé víťazstvo Pétera Magyara a jeho strany Tisza v maďarských parlamentných voľbách okamžite rezonovalo aj na Slovensku. Magyar nielen vyhral, ale získal aj ústavnú väčšinu 138 kresiel v parlamente. Politickí predstavitelia naprieč slovenským spektrom reagovali na výsledok volieb rôzne – od diplomatických gratulácií až po tvrdé politické odkazy smerom k domácej scéne.

Prezident Peter Pellegrini zdôraznil rešpekt k demokratickému rozhodnutiu Maďarov a kontinuitu vzťahov medzi krajinami:

"Ľud Maďarska rozhodol v demokratických voľbách o zložení svojho parlamentu. Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom si udržia vysokú úroveň, ktorú mali v posledných rokoch a budú naďalej založené na vzájomnej úcte, spolupráci, spoločnom členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii, dobrom susedstve a priateľstve."

Na volebný úspech Pétera Magyara reaguje aj bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová. Odkázala, že aj nad klamstvom a zneužívaním moci je možné zvíťaziť.

 
 

Predseda parlamentu Richard Raši sa pridal ku gratuláciám a vyzdvihol význam spolupráce:

"Maďarskí voliči si v slobodných a demokratických voľbách rozhodli o ďalšom smerovaní štátu. Blahoželám víťazovi Péterovi Magyarovi a strane Tisza k volebnému víťazstvu a verím, že svojou politikou bude upevňovať dobré vzťahy so Slovenskou republikou a spoločne sa budeme podieľať na podpore a rozvoji V4 ako aj EÚ a NATO, ktorých sme súčasťou."

Premiér Robert Fico reagoval vecne a načrtol konkrétne priority spolupráce:

"S plným rešpektom beriem na vedomie rozhodnutie občanov Maďarska vo včerajších parlamentných voľbách a som pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým maďarským premiérom, ktorému blahoželám k výsledku vo voľbách. Ciele slovenskej vlády zostávajú nemenné. Máme záujem na priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Maďarskom a na nadštandardnom postavení národnostných menšín žijúcich na územiach našich krajín. Slovenská vláda si želá oživenie formátu V4. Spoločný postup s Maďarskom pri ochrane našich energetických záujmov. Verím, že naďalej existuje eminentný záujem Slovenska a Maďarska, ale aj celej strednej Európy na opätovnom obnovení prevádzky ropovodu Družba."

Premiér neskôr pridal aj osobný odkaz končiacemu premiérovi Viktorovi Orbánovi.

Z opozičného spektra zazneli aj ostrejšie vyjadrenia.

Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska odkázal:

"Gratulujem Maďarsku k oslobodeniu sa spod režimu Viktora Orbána! Ďalší na rade na volebnú porážku musí byť Robert Fico."

Podobne kritický bol aj Branislav Gröhling, predseda Slobody a Solidarity, ktorý výsledok interpretuje ako signál aj pre Slovensko:

"Blahoželám Péterovi Magyarovi k víťazstvu vo voľbách v Maďarsku! Maďari si vybrali moderné proeurópske smerovanie krajiny a jasne odmietli korupčnú vládu Orbána plnú Putinových podržtašiek. Výsledok v Maďarsku je aj nádejou pre Slovensko. Verím, že aj u nás väčšina ľudí v najbližších voľbách rozhodne, že spolu pošleme na smetisko dejín týchto ruských kolaborantov, ktorí nám vládnu. Maďari pochopili, že ťahanie krajiny von z EÚ a kolaborovanie s Putinom je škodlivá cesta, ktorá ničí ekonomiku, spôsobuje chudobu a bohatnú vďaka nej iba oligarchovia napojení na vládu. Teraz je čas o tom istom presvedčiť aj ľudí na Slovensku. Ja preto urobím maximum. Som si istý, že aj Ficovej vláde odbíjajú politické hodiny ich posledné mesiace. Víťazstvo strany Tisza v Maďarsku je skutočne historický úspech, ktorý si zaslúži uznanie. Péter Magyar má však pred sebou náročné úlohy aj veľké očakávania. Verím, že naloží s dôverou voličov zodpovedne a naplní ich očakávania. Ideálne tak, aby počas jeho vlády Maďarsko už nebolo izolovaným ruským satelitom, ale sebavedomým štátom EÚ a naším dobrým susedom. Osobne mu v tom držím palce."

Krátky a stručný odkaz poslal aj expremiér Igor Matovič, predseda Hnutia Slovensko:
"Dnes Fico prehral v Maďarsku, budúci rok dostane világoš na Slovensku."

Umiernenejší tón zvolil Milan Majerský, predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH):

"Kresťanskodemokratické hnutie rešpektuje vôľu maďarských voličov a od nového vedenia krajiny očakáva budovanie dobrých susedských vzťahov. Zároveň sa tešíme na spoluprácu pri presadzovaní dôležitých hodnôt, ako je ochrana rodiny a na rešpektovanie princípu dobrej a konštruktívnej spolupráce členských štátov v EÚ."

Gratuláciu adresoval víťazovi aj Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati spolu so štipľavým odkazom na domácu scénu:

"Gratulujeme našej partnerskej strane z EPP k veľkolepému víťazstvu v Maďarsku a tešíme sa, že budúci rok demokraticky zbavíme Európu posledného proruského škodcu."

Odkaz pridala aj predsedkyňa Za ľudí, Veronika Remišová:

"Gratulujem maďarským občanom k jasnému postoju v prospech proeurópskeho smerovania, právneho štátu a spravodlivosti. Zároveň je to odkaz aj pre Roberta Fica. Pokusy oslabiť občiansku spoločnosť a podriadiť si nezávislé inštitúcie nemusia zostať bez odpovede. Demokratická spoločnosť sa vie ozvať, a to zdrvujúcim spôsobom."

