Ohromný úlovok: Britskí colníci zaistili päť ton kokaínu za stovky miliónov

Colníci zaistili v londýnskom prístave päť ton kokaínu.
LONDÝN - Britskí colníci zaistili v jednom z hlavných londýnskych prístavných terminálov približne päť ton kokaínu s trhovou hodnotou odhadovanou na 400 miliónov libier (v prepočte takmer 460 miliónov eur), oznámila v sobotu tamojšia vláda. Píše o tom agentúra AFP.

Drogy sa colnej správe podarilo odhaliť počas série operácií v prístave London Gateway vo februári a marci, pričom najväčší jednorazový záchyt tvorilo takmer 2800 balíčkov ukrytých v zásielke banánov s hmotnosťou približne tri tony.

„Pašeráci urobili všetko pre to, aby sa vyhli odhaleniu – snažili sa napodobniť presný tvar a hmotnosť prepraviek s banánmi, aby drogy ukryli medzi ovocie v jednom z prepravných kontajnerov,“ uviedlo britské ministerstvo vnútra vo svojom vyhlásení.

Ďalšiu zásielku kokaínu v hodnote 80 miliónov libier (takmer 92 miliónov eur) a s hmotnosťou jednej tony objavili v marci v prepravnom kontajneri s juhoamerickým vínom. Rezort vnútra uviedol, že pohraničná stráž za obdobie jedného roka do konca marca zaistila takmer 150 ton nelegálnych drog.

