Fico nepodal trestné oznámenie pre voľby 2023: Tvrdí že do toho mohla zasahovať Británia v prospech PS

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodával v súvislosti s podozrením na ovplyvňovanie parlamentných volieb z roku 2023 žiadne podanie na políciu. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii. To však podľa neho neznamená, že k ovplyvňovaniu cez ministerstvo zahraničných vecí Veľkej Británie nemalo dochádzať.
Polícia potvrdila, že v uvedenej veci vydal vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite rozhodnutie, ktoré však doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť. „Vzhľadom na aktuálny procesný stav nie je možné poskytnúť bližšie informácie v rozsahu zodpovedajúcom aktuálnemu procesnému stavu. Rovnako nie je možné uviesť ani konkrétne dôvody, ktoré viedli k vydaniu predmetného rozhodnutia,“ uviedli z oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru (PZ).
Vlani v lete hovoril premiér na základe medializovaných informácií o prípade, keď mal podľa jeho slov rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platiť cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa Spojené kráľovstvo snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej politickej strane.