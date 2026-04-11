Volebný unikát v Maďarsku: Ako funguje zmiešaný systém? Víťaz môže byť známy až o týždeň!

BUDAPEŠŤ - Celá Európa upiera zrak na našich južných susedov. Maďarsko si v nedeľu volí nový parlament v súboji, ktorý nemá za posledné dekády obdobu. Proti dlhoročnému premiérovi Viktorovi Orbánovi stojí rozbehnutý Péter Magyar so stranou Tisza. Paradoxne, ani nedeľná noc nemusí priniesť odpoveď na otázku, kto bude vládnuť. Maďarský volebný systém je totiž svetovým unikátom, ktorý je taký komplikovaný, že konečné výsledky spoznáme zrejme až o týždeň.
Hoci prvé priebežné výsledky začne maďarský Národný volebný úrad (NVI) chrliť už v nedeľu večer, definitívnu bodku za voľbami dajú zrejme až o pár dní. Dôvodom sú hlasy zo zahraničia a korešpondenčné lístky. Tie sa totiž musia fyzicky zozbierať z ambasád po celom svete a doručiť do Budapešti. V prípade tesného súboja medzi Fideszom a Tiszou môže o desiatkach mandátov rozhodnúť práve týchto pár percent „túlavých“ hlasov.
Superzmiešaný systém: Ako to funguje?
Maďarský systém je pre bežného Slováka, zvyknutého na jeden volebný obvod, poriadny hlavolam. Maďarský parlament má 199 kresiel, ktoré sa delia dvoma spôsobmi:
- 106 mandátov (Väčšinový systém): Maďarsko je rozdelené na 106 obvodov. V každom vyhráva len jeden – ten, kto získa najviac hlasov. Víťaz berie všetko, ostatné hlasy prepadajú.
- 93 mandátov (Pomerný systém): Tu sa volí politická strana na celonárodnej kandidátke, podobne ako u nás.
Maďarsko používa systém prenosu takzvaných „nevyužitých“ hlasov. Ak kandidát vyhrá v obvode s veľkým náskokom, tie hlasy, ktoré „navyše“ nepotreboval na víťazstvo, sa pripočítajú jeho strane v pomernom systéme. Tento mechanizmus historicky výrazne pomáhal práve Orbánovmu Fideszu drviť opozíciu.
Maďarský systém rozlišuje aj to, kde volič býva. Maďari s trvalým pobytom v Maďarsku majú 2 hlasy. Jeden pre konkrétneho človeka v obvode a druhý pre politickú stranu. Maďari žijúci v zahraničí (bez trvalého pobytu) majú len 1 hlas – môžu voliť iba celonárodnú stranícku kandidátku.
Podľa analýz portálu Hungary Today a inštitútu Political Capital sa očakáva, že v nedeľu v noci budeme poznať zhruba 95 % výsledkov. Ak však bude rozdiel medzi Magyarom a Orbánom minimálny, nastane týždeň napätého čakania, kým sa sčítajú posledné obálky z cudziny.