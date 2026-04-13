Budapešť po voľbách v eufórii: Ulice zaplavili ľudia oslavujúci víťazstvo opozície

BUDAPEPŠŤ - V uliciach maďarského hlavného mesta Budapešti sa dnes v noci po víťazstve opozície slávilo. Uvádza to agentúra Reuters a stanica BBC. Maďarská opozícia čakala na víťazstvo v parlamentných voľbách 16 rokov. Niektorí priaznivci opozície sa obávali, že sa zmeny vlády v krajine, kde mal mnoho rokov jasnú prevahu premiér Viktor Orbán, nedočkajú.
Podľa stanice BBC v uliciach centra hlavného mesta panovala bujará atmosféra. Vo vzduchu bol cítiť dym z dymovníc a tiež vôňa piva a šampanského. Niektorí priaznivci opozície sa roztancovali na pódiu, na ktorom v nedeľu neskoro večer prehovoril šéf opozičnej strany Tisza Péter Magyar.
Silné emócie a dlhé čakanie
"Ja som si už nemyslela, že sa to niekedy stane. Modlila som sa za to 16 rokov," povedala agentúre Reuters k víťazstvu strany Tisza stúpenkyňa opozície Szilvia.
Stúpenci opozície skandovali a spievali v uliciach aj v budapeštianskom metre. Niektorí skandovali historický slogan "Rusi, domov! ". "Sme tak í, že s Orbánom je koniec. Neverili sme, že sa to stane," povedal hlúčik mladých priaznivcov opozície agentúre Reuters. Podľa agentúry sa radosť z volebných výsledkov preliala z barov a krčiem do ulíc a na dunajské nábrežie.
Koniec Orbánovej éry
Maďarsko zrejme čaká zmena vlády po tom, čo vládna strana Fidesz prehrala voľby a stratila väčšinu. Magyar vo svojom povolebnom príhovore uviedol, že sa Maďarsko oslobodilo od Orbánovho režimu, a sľúbil, že krajina "bude opäť silným spojencom v Európskej únii i v NATO".