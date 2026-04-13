VOĽBY v Maďarsku: TOTO sú najnovšie výsledky! Magyar získal ústavnú väčšinu

BUDAPEŠŤ - Najnovšie výsledky z takmer všetkých okrskov potvrdzujú jasný triumf TISZY. Strana Pétera Magyara získala ústavnú väčšinu a zásadne mení politickú mapu krajiny.
Jedna politická éra v Maďarsku sa uzatvára. Po šestnástich rokoch pri moci končí premiér Viktor Orbán a jeho Fidesz. Víťazom volieb sa stal jeho bývalý spojenec Péter Magyar, ktorý doviedol hnutie TISZA k historickému výsledku.
Podľa údajov po sčítaní približne 98,9 percenta okrskov získala TISZA 138 zo 199 mandátov, čo jej zabezpečuje ústavnú väčšinu. Fidesz končí výrazne oslabený s približne 55 kreslami.
Jasný náskok aj v hlasoch
Dominancia TISZY sa neprejavila len v mandátoch, ale aj v počte hlasov. Strana Pétera Magyara získala približne 3,1 milióna hlasov, zatiaľ čo Fidesz oslovil asi 2,25 milióna voličov.
V percentách to znamená zhruba 53 percent pre TISZU oproti približne 37–38 percentám pre Fidesz, čo potvrdzujú aj priebežné prepočty a projekcie médií.
Do parlamentu sa dostala aj krajne pravicová strana Naša vlasť, ktorá získala 5,8 percenta hlasov a šesť mandátov.
Rozhodli regióny, TISZA valcovala v obvodoch
Kľúčom k takému výraznému víťazstvu bol výsledok v jednomandátových obvodoch. TISZA ich ovládla 93 zo 106, zatiaľ čo Fidesz získal len 13 kresiel.
Práve tento faktor zásadne rozhodol o rozložení síl v parlamente. Aj keď v niektorých obvodoch bol rozdiel tesný, celkový trend bol jednoznačný – voličské preferencie sa presunuli k opozícii.
Ako funguje volebný systém v Maďarsku
Maďarský parlament má 199 poslancov a volí sa kombinovaným systémom:
- 106 mandátov sa udeľuje v jednomandátových obvodoch – víťaz berie všetko
- 93 kresiel sa rozdeľuje podľa celoštátnych kandidátnych listín
Tento model zvýhodňuje stranu, ktorá dokáže vyhrávať v regiónoch. V aktuálnych voľbách to bola práve TISZA, ktorá dominovala v obvodoch a premenila náskok v hlasoch na výraznú parlamentnú väčšinu.
Rekordná účasť a historický zlom
Voľby sprevádzala mimoriadne vysoká účasť, ktorá sa pohybovala okolo 80 percent, čo je najvyššia hodnota od pádu komunizmu.
Výsledok znamená zásadný politický obrat. Orbán už porážku priznal a krajina sa pripravuje na novú éru pod vedením TISZY.
Čo čaká Maďarsko
Zisk ústavnej väčšiny dáva novej vláde mimoriadne silný mandát. TISZA môže meniť zákony aj ústavu bez potreby partnerov, čo otvára priestor na zásadné reformy.
Podľa zahraničných médií sa očakáva, že nová vláda sa pokúsi zlepšiť vzťahy s Európskou úniou a odblokovať miliardy eur z eurofondov.
Maďarsko tak vstupuje do obdobia, ktoré môže zásadne zmeniť jeho smerovanie doma aj v zahraničí.