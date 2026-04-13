Prvé slová po voľbách: Magyar dostáva gratulácie z celého sveta! Očakávajú sa zmeny

Na snímke líder mimoparlamentnej strany TISZA (Strana úcty a slobody) Péter Magyar máva maďarskou vlajkou po jeho víťazstve v parlamentných voľbách. (Zdroj: TASR/AP/Darko Bandic)
PRAHA - Lídri opozičných strán privítali výsledky maďarských volieb. Zablahoželali hnutiu Tisza a jej šéfovi Péterovi Magyarovi k víťazstvu. Podľa predsedu ODS Martina Kupku prichádza obdobie, keď bude Maďarsko znovu posilňovať spoluprácu v Európe. Šéf Pirátov Zdeněk Hríb myslí, že si krajina zvolila návrat k demokracii. Podľa lídra Starostov Víta Rakúšana odstavili Maďari Viktora Orbána od moci. Šéf ľudovcov Marek Výborný verí, že víťaz maďarských volieb svoju veľkú väčšinu využije na obnovu dobrých vzťahov so susednými štátmi. Podľa predsedu TOP 09 Mateja Ondreja Havla si Maďari namiesto spojenectva s Východom zvolili cestu na Západ. Politici to uviedli na sieti X.

"Maďarsko po 16 rokoch otvára symbolickú novú kapitolu menom Péter Magyar. Po rokoch zbližovania s Kremľom a kontroverzných krokoch voči európskym partnerom prichádza obdobie, v ktorom bude Maďarsko znovu posilňovať spoluprácu v rámci Európy," uviedol Kupka. Výsledok maďarských volieb označil za dobrú správu po Česku, partnerské krajiny i Maďarsko. Pogratuloval víťazovi.

Taktiež podľa Hríba je víťazstvo opozície dobrá správa pre Česko i Európu a môže znamenať koniec blokovania únijných sankcií voči Rusku aj väčšiu podporu spoločnej európskej obrany. "Orbán prehral! My teraz veríme, že maďarsko si zvolilo návrat k demokracii, hodnotám právneho štátu, podpore rodín a štátu s budúcnosťou pre mladých ľudí. Po rokoch zbližovania s Ruskom azda konečne prichádza možnosť zmeny," poznamenal Hríb.

Podľa Rakúšana sa Orbán zdal dlho neporaziteľný, ale Maďarsko ho od moci odstavilo. "Som si istý, že aj my sa dokážeme v ďalších voľbách zbaviť Babiša a nacionalistov a uhájiť plnohodnotnú demokraciu," napísal Rakúšan. Sľúbil, že jeho hnutie na tom bude pracovať.

Opozičnej Tisze a jej lídrovi zablahoželal tiež šéf ľudovcov Výborný. Poznamenal, že hnutie patrí k európskym ľudovým stranám. "Kéž svoju veľkú väčšinu využije na dobrú správu Maďarska a obnovenie dobrých vzťahov so susedmi. Maďarsko, vitaj späť v strede Európy!" reagoval na výsledky Výborný.

Podľa Havla budú premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf českej diplomacie Petr Macinka (Motoristi) teraz potrebovať "nový kompas, ten ich súčasný totiž smeroval do Budapešti". Havel myslí, že sa možno oživí aj V4. "Je skvelé, že si Maďari zvolili namiesto spojenectva s východom cestu na Západ. Pre nás to znamená koniec vydierania EÚ v prospech Ruska! Pre Maďarov to snáď bude znamenať obnovenie nezávislosti médií, súdov a vôbec slobodnej občianskej spoločnosti. Že to bude ťažká misia, každý vidí," uviedol Havel.

Podľa expremiéra Petra Fialu (ODS) je zmena v Maďarsku zlá správa pre Babiša a Macinku, ale skvelá pre Európu. "Som rád, že populizmus a poklonkovanie Putinovi boli porazené. Verím, že táto porážka je začiatkom konca tohto štýlu politiky v celej strednej Európe. A verím, že po Maďarsku bude nasledovať aj Slovensko a Česko. Zmenu v Maďarsku považujem za nádej pre celý stredoeurópsky región," uviedol Fiala.

Podľa neho mali maďarské voľby aj globálny rozmer a výsledok môže mať tiež presah do USA, ktorých predstavitelia prišli Orbána podporiť v kampani. "Viktor Orbán predstavoval akýsi vzor, ako by si predstavovali tú neliberálnu Európu v budúcnosti," povedal vo volebnom vysielaní CNN Prima News Fiala. 2000. Podľa neho nie je na mieste ani zľahčovanie odposluchov o kontaktoch končiaceho maďarského ministra zahraničia s Ruskom. Expremiér podotkol, že lídri únijných krajín pred maďarskými predstaviteľmi niektoré záležitosti, ktoré sa týkali Ukrajiny, preto neriešili.

Bývalý minister zahraničia Ján Lipavský vo vysielaní povedal, že sa maďarská opozícia spojila a dokázala Orbána poraziť, ľudia Orbánov režim odmietli. "Mne to skôr príde, že je to pomaly revolúcia," uviedol Lipavský. Podľa neho vo voľbách rozhodli ekonomické témy. "Jasne sa ukazuje, že keď ľuďom začne škrundať v žalúdku - a Maďarsko sa dostalo na ekonomický chvost, tak ich nejaké konzervatívne hodnoty nezaujímajú. Orbán sa snažil vystavať falošnú hrozbu, ľudia už toho asi mali dosť," povedal exminister. Verí, že Magyarov postoj v Európe bude konštruktívny.

Gratuluje aj Babiš

K zástupu gratulantov víťazovi maďarských volieb sa pridal aj český premiér Andrej Babiš. Ten pritom pred voľbami otvorene podporoval porazeného Viktora Orbána. Vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti X však Babiš zdôraznil rešpekt k demokratickej voľbe a potrebu zachovať nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami.

„Gratulujem Péterovi Magyarovi k volebnému víťazstvu. Čeliť takému silnému súperovi, akým je Viktor Orbán, nebolo nikdy jednoduché. Magyar si však získal dôveru väčšiny Maďarov a prináša so sebou veľké nádeje aj očakávania. Nesmie sklamať,“ uviedol Babiš v anglicky písanom príspevku. Zároveň dodal, že vzťah medzi Maďarskom a Českom je blízky a je pripravený konštruktívne spolupracovať s kýmkoľvek, koho si voliči vyberú.

Orbán po voľbách zablahoželal víťaznej strane Tisza

Maďarská stredopravicová strana Tisza získala po sčítaní takmer 90 percent hlasov dnešných volieb v 199-člennom parlamente ústavnú väčšinu 138 mandátov. Premiér Viktor Orbán, ktorý podľa všetkého po 16 rokoch končí pri kormidle moci, uznal, že výsledok je jasný a je pre jeho stranu Fidesz bolestný. Tisza vďaka ústavnej väčšine bude môcť v Maďarsku vykonávať ďalekosiahle zmeny. Orbánovej národnokonzervatívnej strane Fidesz pripadne v parlamente 54 mandátov, krajne pravicovej strane Naša vlasť sedem.

"Nech sa stane čokoľvek, budeme slúžiť vlasti aj v opozícii," povedal Orbán svojim priaznivcom v Budapešti. Líder Tiszy Péter Magyar na facebooku už skôr oznámil, že mu Orbán zaželal k víťazstvu. Dnes sa podľa neho zapíše do dejín, rovnako sa to stalo na deň presne pred 23 rokmi, keď sa Maďari v referende vyslovili za vstup do Európskej únie.

Magyar ohlásil víťazstvo, chce rozšíriť spoluprácu visegrádskej štvorky

"Dokázali sme to," povedal Magyar jásajúcim davom v Budapešti. "Tisza a Maďarsko vyhrali tieto voľby," dodal. "Spoločne sme oslobodili Maďarsko a zbavili sa Orbánovho režimu," vyhlásil tiež Magyar v narážke na premiéra Viktora Orbána, ktorého vládu víťazstvo Tiszu po 16 rokoch ukončilo.

Magyar tiež uviedol, že voliči sa rozhodli dať hlas európskej budúcnosti krajiny. "Maďarsko bude opäť silným spojencom v Európskej únii aj v NATO," povedal Magyar, načo davy priaznivcov začali skandovať "Európa, Európa! ". Podľa BBC ľudia tiež volali "Rusi, choďte domov" v narážke na politiku priaznivú voči Moskve, ktorú doteraz viedol Orbán a jeho vláda.

Magyar oznámil, že jeho prvá zahraničná cesta povedie do Poľska, hneď potom do Bruselu a Viedne. Dodal, že v Bruseli odblokuje peniaze z únijných fondov, ktoré Európska komisia zmrazila za vlády Orbána. S tou pre porušovanie demokratických princípov vedie komisia dlhoročné spory

