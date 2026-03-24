Letecká katastrofa! Pri havárii armádneho lietadla zomrelo najmenej 66 ľudí

BOGOTA - Havária vojenského lietadla v Kolumbii si podľa najnovších informácií miestnych úradov vyžiadala najmenej 66 obetí na životoch. Príčina havárie sa zisťuje, informovali agentúry AFP a AP.
Lietadlo Hercules so 125 vojakmi a členmi posádky na palube sa zrútilo krátko po odlete z letiska pri meste Puerto Leguízamo v departemente Putumayo neďaleko hranice s Ekvádorom a Peru. AFP uviedla, že kolumbijská aj ekvádorská armáda v posledných týždňoch vykonávajú v pohraničí vojenské operácie v snahe bojovať proti drogovým kartelom a milíciám.
Kolumbijský ľavicový prezident Gustavo Petro na svojich sociálnych sieťach zdieľal zábery, ako sa lietadlo pokúša nabrať výšku predtým, ako sa zrútilo k zemi. Petro opísal haváriu lietadla X ako „hroznú nehodu“ a zdôraznil potrebu modernizácie kolumbijskej vojenskej techniky. Neuviedol však, či jej súčasný stav súvisel s danou nehodou.
Podľa AFP ide o druhú haváriu lietadla C-130 Hercules v Južnej Amerike za menej ako mesiac. Pri neúspešnom pristátí neďaleko bolívijskej metropoly La Paz 27. februára havarovalo bolívijské vojenské nákladné lietadlo prevážajúce bankovky. Zahynulo najmenej 24 ľudí. Hercules je štvormotorové turbovrtuľové lietadlo vyrobené spoločnosťou Lockheed Martin. Je známe svojou schopnosťou pristávať a štartovať aj z provizórnych letísk. Používajú ho armády po celom svete. Môže prepravovať vojenský personál i vozidlá.