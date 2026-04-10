Masaker v Sudáne: Po zásahu budovy dronom zahynulo 32 civilistov vrátane 12 detí

CHARTÚM - Dronový útok na sudánske mesto Kutum v štáte Severný Dárfúr pripravil o život najmenej 32 civilistov vrátane žien a detí. Pre agentúru AFP to vo štvrtok potvrdil zdroj z prostredia nemocnice a traja miestni obyvatelia.
Mesto Kutum ovládajú polovojenské jednotky. K spomenutému útoku došlo ešte v stredu, keď sa zintenzívnili boje medzi jednotkami sudánskej armády a polovojenskými formáciami Síl rýchlej podpory (RSF), ktoré sú vo vojnovom stave od apríla 2023.
Dron zasiahol svadbu v Kutume
Miestni obyvatelia uviedli, že dron zasiahol jeden z domov v Kutume, kde bola v tom čase svadba. Stroj údajne zaútočil dvakrát a budovu úplne zničil. Tridsaťdva obetí, ktorých vytiahli spod trosiek, pochovali vo štvrtok. Podľa jedného z účastníkov pohrebu bolo medzi mŕtvymi aj 12 detí. Prodemokratické zoskupenie Výbor odporu v al-Fášire uviedlo, že k útoku došlo vo štvrti as-Saláma neďaleko dievčenskej školy, a obvinilo z neho armádu.
OSN varuje pred rastúcim počtom obetí
Minulý týždeň Organizácia Spojených národov (OSN) informovala, že pri dronových útokoch v období od januára do polovice marca prišlo o život vyše 500 civilistov. Zároveň varovala pred „ničivým dosahom technologicky vyspelých a relatívne lacných zbraní v obytných oblastiach“.
OSN označila konflikt, ktorý sa začal v apríli 2023 za najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Približne 12 miliónov ľudí je v jeho dôsledku vysídlených a polovica populácie čelí hladomoru, ktorému podľahli už desaťtisíce ľudí.