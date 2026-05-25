Rada Učenej spoločnosti Slovenska varuje pred spochybňovaním očkovania

BRATISLAVA - Rada Učenej spoločnosti Slovenska varuje pred ignorovaním vedeckého poznania a spochybňovaním očkovania ako dlhodobo osvedčenej a účinnej ochrany pred potenciálne smrteľnými infekčnými ochoreniami. Uviedla to v reakcii na prípad nezaočkovaného maloletého chlapca z Čiech, ktorý zomrel po ochorení na záškrt.
„Odmietaním očkovania ohrozujeme nielen vlastné deti, ale aj tých, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov a pre ktorých je kolektívna imunita jedinou ochranou,“ dodala rada. Podotkla, že ide o prvé úmrtie na záškrt v Českej republike od roku 2000. „Na Slovensku sme v tomto období mali jediné úmrtie v roku 2022. Povinné očkovanie proti záškrtu bolo v Československu zavedené v roku 1946. Dovtedy naň ročne zomieralo vyše 1000 ľudí z desiatok tisíc nakazených. V priebehu 50. rokov počet prípadov aj úmrtí klesal, až v polovici 60. rokov klesol prakticky na nulu,“ dodala rada.
Záškrt (diftéria) je ťažké infekčné ochorenie vyvolané baktériou Corynebacterium diphtheriae. Prenos sa uskutočňuje vzduchom kontaminovaným sekrétom dýchacích ciest chorého alebo nosiča toxických corynobaktérií. Ochorenie je charakteristické tvorbou „pablán“ v hrdle, ktoré môžu viesť až k zaduseniu. Často máva komplikovaný priebeh, a to najmä zápalom srdcového svalu, obrnou mäkkého podnebia, iných svalov a poškodením ľadvín. Pred érou očkovania a liečby antibiotikami bolo ochorenie sprevádzané vysokou smrtnosťou, ozrejmil Úrad verejného zdravotníctva SR.