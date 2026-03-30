Útok v bani na zlato v Južnom Sudáne: Najmenej 73 ľudí prišlo o život ďalší sú zranení

JUBA - Najmenej 73 ľudí zahynulo a ďalších 25 utrpelo zranenia pri útoku ozbrojencov v bani na zlato v Južnom Sudáne, uviedol v pondelok tamojší viceprezident James Wani Igga. Informujú správy agentúr AFP a AP.
K útoku došlo počas uplynulého víkendu v ťažobnej oblasti Jebel Iraq približne 70 kilometrov od hlavného mesta. Viceprezident vo svojom vyhlásení uviedol, že baníci boli „tragicky zabití“. „Musíme poskytnúť naliehavú zdravotnú starostlivosť a evakuáciu pre 25 zranených,“ povedal s tým, že je potrebné vyšetriť incident, odhaliť identitu a motív útočníkov.
Bezpečnostný zdroj hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity pre francúzsku tlačovú agentúru potvrdil počet úmrtí, hoci podľa diplomatického zdroja zahynulo 75 - 86 ľudí. AP informuje, že na internete sa šíri video, na ktorom sú zachytené desiatky tiel ležiacich na zemi. Podľa miestnych novinárov sa mnoho ďalších obetí tohto incidentu zrejme ukrylo v kríkoch v okolí.
Táto zlatá baňa bola v minulosti dejiskom násilných stretov zahŕňajúcich nelegálnych baníkov. Ťažba zlata v Južnom Sudáne je z veľkej časti neregulovaná, pričom vlády jednotlivých štátov prevádzkujú svoje sektory nezávislé od národných orgánov. Južný Sudán je najmladším štátom sveta uznávaným Organizáciou Spojených národov. V roku 2018 - po skončení päť rokov trvajúcej občianskej vojny, ktorá si vyžiadala takmer 400.000 obetí, - prezident Salva Kiir a jeho rival Riek Machar vytvorili prechodnú vládu a dohodli sa na spojení síl s cieľom chrániť obyvateľstvo postihnuté konfliktmi a klimatickými katastrofami.
Nevyriešené súperenie medzi Kiirom a Macharom sa v marci 2025 vyhrotilo do nepriateľských akcií a odvtedy v tomto nestabilnom východoafrickom štáte zaznamenali prudký nárast násilia. Toto napätie vyvolalo v Južnom Sudáne obavy z vypuknutia vojny. Podľa bezpečnostného zdroja sa predpokladá, že za útokom v zlatej bani stoja Machorove opozičné jednotky, avšak konštatuje, že správy o incidente sú „rozporuplné“. Hovorca Macharu, ktorý je už rok v domácom väzení, odmietol zodpovednosť ich jednotiek za tento útok a obvinil z neho armádu Južného Sudánu.