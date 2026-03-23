Krvavý útok v Sudáne: Najmenej 15 mŕtvych po náletoch, vojna si vyžaduje ďalšie civilné obete

CHARTÚM - Pri sérii útokov, za ktoré je podľa všetkého zodpovedná sudánska armáda, zahynulo v pondelok najmenej 15 ľudí v obci Lagawa vo federálnom štáte Západný Kordofán, uviedol zdravotnícky zdroj. Informuje o tom agentúra AFP.
Oblasť Kordofánu je v súčasnosti najkrvavejším bojiskom v občianskej vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Síl rýchlej podpory (RSF), ktoré ovládajú Západný Kordofán.
„Do nemocnice doviezli 15 tiel a 23 zranených osôb z troch rôznych susedstiev,“ uviedol zdroj pod podmienkou zachovania anonymity v záujme bezpečnosti. RSF obvinila z útoku armádu a označila ho za súčasť „systematického ostreľovania nemocníc, trhov a obytných štvrtí v mestách v Kordofáne a Dárfúre prostredníctvom dronov“. AFP pripomína, že kritici obviňujú obe strany konfliktu z páchania vojnových zločinov vrátane útokov na civilistov.
Kordofán je rozsiahla oblasť, ktorá spája bašty RSF v západnej časti Dárfúru s východnou časťou kontrolovanou armádou. V piatok zasiahol armádny dron nemocnicu v meste al-Dhaín a zabil najmenej 64 ľudí. Občianska vojna v Sudáne medzi armádou a polovojenskými silami trvá od apríla 2023 a vyžiadala si už desaťtisíce obetí a vysídlenie približne 11 miliónov ľudí. Zároveň vyvolala závažnú humanitárnu krízu v krajine, píše AFP.