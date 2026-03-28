Hrôza v Stredozemnom mori: Po šiestich dňoch na člne bez pomoci zahynulo 22 migrantov, telá hádzali do vody

ATÉNY - Po šiestich dňoch strávených v nafukovacom člne v Stredozemnom mori zahynulo 22 migrantov. Preživší z člnu, ktorý vyplával z Líbye, to povedali gréckej pobrežnej stráži. Telá zosnulých podľa svojich výpovedí hádzali do mora. Informuje o tom sobotňajšia správa agentúry AFP.
Migranti vyplávali na nafukovacom člne 21. marca z prístavného mesta Tobruk na severovýchode Líbye smerom do Grécka, ktoré je vstupnou bránou pre mnohých ľudí hľadajúcich azyl v Európskej únii. Grécka pobrežná stráž v piatok neskoro večer uviedla, že plavidlo Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) zachránilo 26 migrantov vrátane jednej ženy a jedného maloletého pri pobreží Kréty. Dvaja z nich skončili v miestnej nemocnici v Irakliu.
„Počas plavby sa pasažieri stratili a zostali na mori šesť dní bez jedla a vody,“ uviedla pobrežná stráž, podľa ktorej boli tela tých, ktorí zahynuli, hodené do mora na „príkaz jedného z prevádzačov“. Grécke úrady podľa AFP zatkli dvoch mužov vo veku 19 a 22 rokov z Južného Sudánu, ktorých podozrievajú z prevádzania migrantov.