Kubánsky prezident chce viesť dialóg s USA, odstúpiť odmieta

HAVANA - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel vo štvrtkovom rozhovore pre NBC News vyhlásil, že nemieni rezignovať na svoju funkciu napriek pokračujúcemu tlaku Spojených štátov. Washington vyzval na otvorený dialóg.
„Máme slobodný suverénny štát. Máme právo na sebaurčenie a nezávislosť a nepodliehame záujmom Spojených štátov. Odstúpenie sa v našom slovníku nenachádza,“ povedal Díaz-Canel. „Vláda USA, ktorá voči Kube uplatňuje tieto nepriateľské kroky, nemá žiadne morálne právo od Kuby čokoľvek požadovať,“ zdôraznil.
Energetická kríza na Kube po strate dodávok ropy
Kuba je od januára v energetickej kríze, keďže jej hlavný dodávateľ ropy Venezuela prerušila dodávky po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura Spojenými štátmi. Washington tiež hrozí clami každej krajine, ktorá sa pokúsi predávať ropu na ostrov. Americký prezident v marci povedal, že Kuba bude po Iráne jeho ďalším cieľom a predpovedal, že komunistami spravovaný ostrov „čoskoro padne“.
Kubánsky líder v rozhovore pre NBC uviedol, že Havana chce viesť dialóg a diskutovať bez akýchkoľvek podmienok. „Bez toho, aby sme požadovali zmeny v našom politickom systéme, rovnako ako my nepožadujeme zmeny v americkom systéme, o ktorom máme množstvo pochybností,“ uviedol prezident Kuby. Námestníčka kubánskeho ministra zahraničných vecí Josefina Vidalová v utorok pre agentúru AFP upresnila, že rokovania so Spojenými štátmi sú „vo veľmi predbežnej, počiatočnej fáze“.
Ruské dodávky a návšteva diplomata
Napriek napätým vzťahom USA pred vyše týždňom povolili vykládku ropy z ruského tankera na Kube. V noci na piatok na ostrov dorazil zástupca ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.