USA spúšťajú blokádu Iránu: Začiatok obmedzení vyvoláva napätie v regióne

WASHINGTON - Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu oznámilo, že blokáda všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive sa začne v pondelok o 14.00 h GMT (16.00 h SELČ). Podľa jeho vyjadrenia budú môcť prejsť cez kľúčový Hormuzský prieliv len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu. Informuje o tom agentúra AFP.
„Blokáda sa bude uplatňovať nestranne voči plavidlám všetkých krajín, ktoré vstupujú do iránskych prístavov a pobrežných oblastí alebo z nich odchádzajú, a to vrátane všetkých iránskych prístavov v Perzskom zálive a Ománskom zálive,“ uviedol CENTOM v nedeľu v príspevku na platforme X.
„Sily CENTCOM nebudú brániť v slobodnej plavbe lodiam prechádzajúcich Hormuzským prielivom“, pokiaľ necestujú do a z iránskych prístavov, dodalo veliteľstvo. AFP pripomína, že pôvodné vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa hovorili o úplnej blokáde pre „všetky lode bez výnimky“.
Šéf Bieleho domu tvrdil, že mnohé krajiny budú USA pomáhať pri prielive a že Spojené kráľovstvo a ďalšie štáty tam posielajú svoje mínolovky. Američania totiž majú začať ničiť míny, o ktorých Iránci tvrdia, že ich rozmiestnili v Hormuze. Stanice BBC a Sky News však informovali, že Spojené kráľovstvo sa nezapojí do blokády Hormuzského prielivu.