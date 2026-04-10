Obrovský škandál nemeckej armády: Miliardy eur sú fuč! Nákladný komunikačný systém ohrozuje vojakov

BERLÍN - Projekt digitálnej komunikácie pre Bundeswehr za miliardy eur zlyháva. Systém nefunguje ani pri výcviku a podľa správy môže ohroziť vojakov.
Projekt za miliardy sa mení na fiasko
Nemecká armáda čelí vážnemu problému, ktorý otriasa jedným z jej najdôležitejších modernizačných projektov. Digitálny komunikačný systém, na ktorom sa pracuje roky a stál už približne dve miliardy eur, nedokáže plniť ani základné úlohy.
Interný dokument Bundeswehru z konca roka 2025, ktorý získal denník Die Welt, varuje mimoriadne ostro: „Nasadenie systému je nebezpečné pre život a zdravie.“
Ministerstvo problém zľahčuje
Napriek závažným zisteniam sa Ministerstvo obrany Nemecka snaží situáciu upokojiť. Rezort vedený ministrom Borisom Pistoriusom však čelí kritike, že problémy bagatelizuje.
Ako upozorňuje portál Focus, reálny stav projektu sa dlhodobo nemení a zásadné nedostatky pretrvávajú.
Systém zlyháva aj v kľúčových momentoch
Program s názvom Digitalizácia pozemných operácií (D-LBO) mal prepojiť vojakov, bojové vozidlá aj veliteľské stanovištia do jedného funkčného celku. Realita je však diametrálne odlišná.
Podľa Die Welt ide o „katastrofu“. Zlyháva dokonca základná hlasová komunikácia – napríklad medzi tankmi Leopard 2 A7V.
Vojaci často nemajú istotu, či ich správy vôbec dorazili. V praxi to znamená, že nie je možné spoľahlivo vydať ani kritické rozkazy, vrátane príkazu na zastavenie paľby.
Bezpečnostné riziko pre vojakov
Systém nespĺňa ani základné bezpečnostné štandardy. Nedostatky sú natoľko vážne, že jeho používanie môže podľa interných hodnotení priamo ohroziť životy vojakov.
Napriek tomu armáda od roku 2022 opakovane žiadala vládu o ďalšie finančné prostriedky, no chyby sa nepodarilo odstrániť.
Termín nasadenia sa rozpadá
Pôvodný plán rátal s tým, že systém bude plne funkčný v roku 2027. Podľa aktuálnych informácií nemeckých médií je tento cieľ prakticky nedosiahnuteľný.
Situácia je o to vážnejšia, že Bundeswehr modernizáciu nevyhnutne potrebuje. Dodnes totiž vo veľkej miere využíva zastarané rádiové spojenie bez dostatočného šifrovania, ktoré môže protivník ľahko zachytiť.