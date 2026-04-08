Poľsko bude pokračovať v kontrolách: Hranice s Nemeckom a Litvou zostávajú pod dohľadom

VARŠAVA - Poľské orgány budú pokračovať v kontrolách na hraniciach s Nemeckom a Litvou, ktoré zaviedli v reakcii na situáciu a kroky Berlína v oblasti azylovej politiky. V stredu to napísal denník Rzeczpospolita.
Masové kontroly na hraniciach
Za uplynulých šesť mesiacov skontrolovali poľské služby na týchto hraniciach takmer 1,3 milióna osôb. V rovnakom období odmietli vstup približne tisícke ľudí, najčastejšie pre nedostatok víz alebo cestovných dokladov. Medzi zadržanými prevládali občania Ukrajiny, Indie, Uzbekistanu, Bieloruska a Ruska.
V rámci kontrol identifikovali aj 29 osôb považovaných za nežiadúce v Schengenskom priestore, vrátane poľských občanov. Išlo najmä o trestané osoby alebo podozrivé z krádeží áut či falšovania dokumentov.
Boj proti prevádzačstvu
Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že pokračovanie kontrol prináša konkrétne výsledky v boji proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi. Kontroly zároveň fungujú ako dodatočný filter proti nelegálnemu presunu migrantov, ktorý je podľa denníka často organizovaný cez Bielorusko.
Opatrenie má aj politický rozmer vo vzťahu k Nemecku. Po sprísnení azylovej politiky Berlína vlani v máji Poľsko reagovalo snahou obmedziť návraty migrantov z nemeckého územia späť na svoje hranice.