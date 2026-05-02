Šokujúce VIDEO: Ožran dostal brutálnu ranu päsťou, skončil v bezvedomí! TOTO si nemal dovoliť

NEW YORK - Muž udrel opitého návštevníka baru po tom, čo obchytkával jeho manželku. Viral video vyvolalo ostrú debatu o tom, kde končí obrana a začína neprimerané násilie.
Na sociálnych sieťach sa masovo šíri video z baru, ktoré vyvolalo búrlivé reakcie. Zábery zachytávajú moment, keď muž brutálnym úderom zrazí k zemi opitého návštevníka po tom, čo obchytkával jeho manželku pri biliardovom stole.
Krátky incident rozdelil internet na dva tábory. Jedni hovoria o oprávnenej obrane ženy, druhí upozorňujú, že situácia sa mohla skončiť tragédiou.
Všetko zachytila kamera
Na bezpečnostných záberoch vidno manželský pár pripravujúci sa na partiu biliardu v takmer prázdnom bare. Kým muž skladá gule na stole, k jeho manželke pristúpi zjavne podnapitý muž v červenom tričku.
Podľa videa sa zdá, že jej siahol na zadok. Žena ho okamžite odstrčila, no jej manžel si celý incident všimol.
Nasledovala okamžitá reakcia. Rozzúrený muž sa rozbehol smerom k opitému návštevníkovi a zasadil mu tvrdý úder priamo do tváre.
Do konfliktu sa priplietla aj manželka
Žena sa ešte pokúsila oboch mužov oddeliť, no v chaose ju manžel nechtiac odstrčil. Pri prudkom pohybe ju navyše zasiahol biliardovým tágom do tváre. Na videu si následne kontroluje líce, či nie je zranená.
Krátko po incidente prišiel k útočníkovi člen personálu, pravdepodobne vyhadzovač, a naznačil mu, že musí podnik opustiť.
Internet sa nevie zhodnúť
Video vyvolalo na internete prudké spory. Časť ľudí tvrdí, že muž len bránil svoju partnerku pred neprípustným správaním.
„Po tomto si nabudúce rozmyslí, či bude chytať cudzie ženy,“ napísal jeden z podporovateľov.
Ďalší komentujúci tvrdili, že opitý muž dostal presne to, čo si zaslúžil.
Iní hovoria o prehnanej reakcii
Ozvali sa však aj kritické hlasy. Podľa nich bol útok neprimeraný a mohol mať fatálne následky.
Niektorí upozorňovali, že jediný silný úder alebo následný pád hlavou na podlahu mohol skončiť smrťou. Ďalší poukazovali na to, že konflikt sa dal vyriešiť aj bez násilia.
„Takto človek skončí vo väzení,“ napísal jeden z používateľov sociálnej siete X.
Prípad zostáva nejasný
Totožnosť ľudí zo záberov zatiaľ nie je známa. Rovnako nie je jasné, kde presne sa incident odohral ani či polícia v prípade niekoho obvinila, píše New York Post.