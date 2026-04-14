V najvyšších polohách Vysokých Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - V najvyšších polohách Vysokých Tatier v utorok naďalej trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a v Nízkych a Západných Tatrách trvá malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Vetrom previaty sneh robí problém
Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh z posledného sneženia, hlavne na severnej strane Tatier. „Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. V priebehu dňa sa problematickým stáva aj mokrý sneh, ktorý sa bude vyskytovať vo všetkých polohách, no najmä na južných svahoch,“ upozornilo stredisko.
Snehová pokrývka je striedaním teploty vzduchu v posledných dňoch pomerne dobre stabilizovaná. Suchý sneh sa dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch Tatier. V stredných a počas dňa aj v najvyšších polohách sa zmrznutý sneh zmení na mokrý. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1400 až 1600 metrov nad morom v závislosti od orientácie.
Riziko mokrých lavín
Vo Fatrách a v Nízkych a Západných Tatrách je uvoľnenie lavíny z mokrého snehu v najvyšších polohách možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv malých spontánnych mokrých lavín v exponovanom teréne. „Teplé počasie spôsobilo, že novší sneh z posledného sneženia sa už takmer úplne roztopil a následným ochladením zmrzol. Počas dňa je snehová pokrývka na slnkom osvietených svahoch mokrá a mäkká,“ doplnilo SLP.
V Nízkych Tatrách je súvislá snehová pokrývka v polohách nad 1300 metrov nad morom na severných a nad 1600 metrov nad morom na južných svahoch. Vo Fatrách sa súvislejšia snehová pokrývka nachádza už len na východných a severných svahoch nad pásmom lesa.