Ostré slová Trumpa na adresu NATO: Putin sa vás nebojí! Má strach z nás

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval spojencov v NATO. Pred návštevou šéfa aliancie vyhlásil, že Rusko rešpektuje len USA.
„NATO je papierový tiger“
Americký prezident Donald Trump opäť otvoril spor so spojencami v Severoatlantickej aliancii. Pred príchodom generálneho tajomníka Marka Rutteho do Washingtonu označil NATO za „papierového tigra“ a naznačil, že aliancia nedokáže vzbudiť rešpekt u Ruska.
Podľa Trumpa sa ruský prezident Vladimir Putin aliancie nebojí. „On sa nebojí NATO. Bojí sa nás – a veľmi,“ vyhlásil.
Spor o Grónsko opäť na stole
Napätie medzi USA a spojencami Trump opäť prepojil s otázkou Grónska. Tvrdí, že práve tento spor bol začiatkom širšieho konfliktu.
„Chceme Grónsko. Oni ho nechcú dať. Tak som povedal: dovidenia,“ uviedol prezident. V minulosti pritom nevylúčil ani jeho anexiu, hoci narazil na tvrdý odpor európskych partnerov vrátane Dánska.
Výčitky spojencom aj počas konfliktu
Trump zároveň kritizoval členské štáty aliancie za nedostatočnú podporu Spojených štátov počas konfliktu s Iránom.
Podľa jeho slov spojenci „urobili všetko pre to, aby nepomohli“ a dokonca odmietli poskytnúť americkým silám prístup na letiská.
Kľúčové stretnutie vo Washingtone
Generálny tajomník NATO Mark Rutte má počas návštevy Washingtonu rokovať nielen s Trumpom, ale aj s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a šéfom Pentagónu Petem Hegsethom.
Samotný Trump však Rutteho napriek kritike označil za „skvelého človeka“.
Rutte medzi dvoma tlakmi
Šéf NATO sa podľa pozorovateľov pohybuje v citlivej pozícii. Na jednej strane čelí ostrým slovám z Washingtonu, na druhej musí obhajovať európskych spojencov bez toho, aby ešte viac vyostril vzťahy s americkým prezidentom.
Kritika zasiahla aj Áziu
Trumpova kritika sa neobmedzila len na Európu. Ostro sa vyjadril aj na adresu ázijských partnerov vrátane Južnej Kórey, Japonska a aj Austrálie, ktorým vyčítal pasivitu.
Pripomenul pritom prítomnosť amerických vojakov v Južnej Kórei a zároveň nečakane pozitívne hovoril o severokórejskom lídrovi Kim Jong-unovi.
„Máme tam desaťtisíce vojakov, aby sme ich chránili. S Kimom mám dobrý vzťah, povedal o mne pekné veci,“ uviedol Trump.