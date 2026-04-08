Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

Ostré slová Trumpa na adresu NATO: Putin sa vás nebojí! Má strach z nás

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump opäť kritizoval spojencov v NATO. Pred návštevou šéfa aliancie vyhlásil, že Rusko rešpektuje len USA.

„NATO je papierový tiger“

Americký prezident Donald Trump opäť otvoril spor so spojencami v Severoatlantickej aliancii. Pred príchodom generálneho tajomníka Marka Rutteho do Washingtonu označil NATO za „papierového tigra“ a naznačil, že aliancia nedokáže vzbudiť rešpekt u Ruska.

Podľa Trumpa sa ruský prezident Vladimir Putin aliancie nebojí. „On sa nebojí NATO. Bojí sa nás – a veľmi,“ vyhlásil.

Spor o Grónsko opäť na stole

Napätie medzi USA a spojencami Trump opäť prepojil s otázkou Grónska. Tvrdí, že práve tento spor bol začiatkom širšieho konfliktu.

„Chceme Grónsko. Oni ho nechcú dať. Tak som povedal: dovidenia,“ uviedol prezident. V minulosti pritom nevylúčil ani jeho anexiu, hoci narazil na tvrdý odpor európskych partnerov vrátane Dánska.

Výčitky spojencom aj počas konfliktu

Trump zároveň kritizoval členské štáty aliancie za nedostatočnú podporu Spojených štátov počas konfliktu s Iránom.

Podľa jeho slov spojenci „urobili všetko pre to, aby nepomohli“ a dokonca odmietli poskytnúť americkým silám prístup na letiská.

Kľúčové stretnutie vo Washingtone

Generálny tajomník NATO Mark Rutte má počas návštevy Washingtonu rokovať nielen s Trumpom, ale aj s ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a šéfom Pentagónu Petem Hegsethom.

Samotný Trump však Rutteho napriek kritike označil za „skvelého človeka“.

Rutte medzi dvoma tlakmi

Šéf NATO sa podľa pozorovateľov pohybuje v citlivej pozícii. Na jednej strane čelí ostrým slovám z Washingtonu, na druhej musí obhajovať európskych spojencov bez toho, aby ešte viac vyostril vzťahy s americkým prezidentom.

Kritika zasiahla aj Áziu

Trumpova kritika sa neobmedzila len na Európu. Ostro sa vyjadril aj na adresu ázijských partnerov vrátane Južnej Kórey, Japonska a aj Austrálie, ktorým vyčítal pasivitu.

Pripomenul pritom prítomnosť amerických vojakov v Južnej Kórei a zároveň nečakane pozitívne hovoril o severokórejskom lídrovi Kim Jong-unovi.

„Máme tam desaťtisíce vojakov, aby sme ich chránili. S Kimom mám dobrý vzťah, povedal o mne pekné veci,“ uviedol Trump.

Viac o téme: RuskoNATODonald TrumpVladimir PutinMark Rutte
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner hádzanárok Slovenska Ján Beňadik po prehre s Poľskom: Som sklamaný a nahnevaný
Tréner hádzanárok Slovenska Ján Beňadik po prehre s Poľskom: Som sklamaný a nahnevaný
Zoznam TV
Obľúbený moderátor sa vracia na obrazovky so svojou srdcovkou: Bude to EXKLUZÍVne!
Obľúbený moderátor sa vracia na obrazovky so svojou srdcovkou: Bude to EXKLUZÍVne!
Prominenti
Prezident: Súčasné udalosti by nemali zatieniť oslobodenie Červenou armádou
Prezident: Súčasné udalosti by nemali zatieniť oslobodenie Červenou armádou
Správy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
Feminity
KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nočná dráma cez Veľkú
Zahraničné
Nočná dráma cez Veľkú noc! FOTO Po ulici behal nahý mladý černoch
N pláži Vero Beach
Zahraničné
BIZARNÁ ZÁCHRANA Z mora vytiahli muža, ktorý sa takmer utopil: Pátrala po ňom polícia, bol to VRAH!
Auto smrti pohltili plamene:
Zahraničné
Auto smrti pohltili plamene: VIDEO Šialená záchranná akcia v poslednej chvíli, svedkovia riskovali vlastné životy!
Americký minister obrany Pete
Zahraničné
Minister obrany USA Hegseth šokoval: Záchranu pilota v Iráne prirovnal k zmŕtvychvstaniu Krista

Ďalšie zo Zoznamu