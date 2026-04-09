Neuveriteľné stretnutie zachytené na VIDEU: Blíži sa KONIEC sveta? Potápač natočil vzácnu rybu

MEXIKO - Vzácny obyvateľ hlbín sa nečakane ukázal pri pobreží Mexika a jeho výskyt okamžite vyvolal pozornosť. Nezvyčajné stretnutie zachytil potápač, pričom tento druh ryby je v legendách spájaný s príchodom prírodných katastrof.
Nečakané stretnutie v plytkej vode
To, čo väčšina ľudí nikdy neuvidí ani na fotografii, sa podarilo zachytiť priamo pod hladinou. Pri pobreží Mexika sa objavil vzácny hlbokomorský tvor – veslonos kráľovský, známy aj ako „ryba konca sveta“.
Záznam vznikol počas ponoru, ktorý absolvoval fotograf a sprievodca Aidan Bedford v oblasti Baja California Sur. Práve tam sa mu podarilo rybu nielen zbadať, ale aj natočiť.
Tvor z hlbín prekvapil aj skúseného potápača
Na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, sa objavuje dlhé, striebristé telo pohybujúce sa v mimoriadne čistej vode.
Podľa Bedforda mala ryba približne sedem metrov, čo z nej robí skutočne impozantný úkaz. O to prekvapujúcejšie je, že sa nachádzala v plytkej vode – tento druh totiž bežne žije v oveľa väčších hĺbkach.
„Včera sme narazili na živého jedinca. Úprimne, nikdy by som nečakal, že ho uvidím práve v takýchto podmienkach,“ opísal svoje prekvapenie.
Jedna z najdlhších rýb na planéte
Regalecus glesne patrí medzi najdlhšie kostnaté ryby na svete. Bežné jedince dorastajú do niekoľkých metrov, no zaznamenané boli aj exempláre dlhé až 11 metrov a vážiace viac než 270 kilogramov.
Ich telo je sploštené a lesklé, čo im dodáva takmer nadpozemský vzhľad. Väčšinu života trávia v hlbokých vodách, kde sa živia planktónom, drobnými kôrovcami a hlavonožcami. Pri pohybe sa často držia vo vertikálnej polohe.
Ryba ktorá desí legendami
Nezvyčajný vzhľad aj zriedkavý výskyt stáli za tým, že si tento druh vyslúžil temnú povesť. V mnohých kultúrach sa verí, že jeho objavenie pri hladine môže predznamenávať prírodné katastrofy, najmä zemetrasenia.
Táto predstava sa výrazne rozšírila po ničivom zemetrasenie v Japonsku 2011, ktoré spôsobilo aj haváriu v jadrovej elektrárni vo Fukušime a pripravilo o život takmer 20-tisíc ľudí.
Nie je to ojedinelý výskyt
Zaujímavé je, že nejde o jediný prípad z posledného obdobia. Už pred niekoľkými týždňami sa objavilo video, na ktorom sa turisti snažili pomôcť podobnej rybe, ktorá sa dostala až k brehu. Tento jedinec bol ešte väčší – meral približne osem metrov.