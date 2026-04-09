Neuveriteľné stretnutie zachytené na VIDEU: Blíži sa KONIEC sveta? Potápač natočil vzácnu rybu

Potápač zachytili rybu konca sveta. (Zdroj: Instagram)
MEXIKO - Vzácny obyvateľ hlbín sa nečakane ukázal pri pobreží Mexika a jeho výskyt okamžite vyvolal pozornosť. Nezvyčajné stretnutie zachytil potápač, pričom tento druh ryby je v legendách spájaný s príchodom prírodných katastrof.

Nečakané stretnutie v plytkej vode

To, čo väčšina ľudí nikdy neuvidí ani na fotografii, sa podarilo zachytiť priamo pod hladinou. Pri pobreží Mexika sa objavil vzácny hlbokomorský tvor – veslonos kráľovský, známy aj ako „ryba konca sveta“.

Záznam vznikol počas ponoru, ktorý absolvoval fotograf a sprievodca Aidan Bedford v oblasti Baja California Sur. Práve tam sa mu podarilo rybu nielen zbadať, ale aj natočiť.

Tvor z hlbín prekvapil aj skúseného potápača

Na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, sa objavuje dlhé, striebristé telo pohybujúce sa v mimoriadne čistej vode.

Podľa Bedforda mala ryba približne sedem metrov, čo z nej robí skutočne impozantný úkaz. O to prekvapujúcejšie je, že sa nachádzala v plytkej vode – tento druh totiž bežne žije v oveľa väčších hĺbkach.

„Včera sme narazili na živého jedinca. Úprimne, nikdy by som nečakal, že ho uvidím práve v takýchto podmienkach,“ opísal svoje prekvapenie.

Jedna z najdlhších rýb na planéte

Regalecus glesne patrí medzi najdlhšie kostnaté ryby na svete. Bežné jedince dorastajú do niekoľkých metrov, no zaznamenané boli aj exempláre dlhé až 11 metrov a vážiace viac než 270 kilogramov.

Ich telo je sploštené a lesklé, čo im dodáva takmer nadpozemský vzhľad. Väčšinu života trávia v hlbokých vodách, kde sa živia planktónom, drobnými kôrovcami a hlavonožcami. Pri pohybe sa často držia vo vertikálnej polohe.

Ryba ktorá desí legendami

Nezvyčajný vzhľad aj zriedkavý výskyt stáli za tým, že si tento druh vyslúžil temnú povesť. V mnohých kultúrach sa verí, že jeho objavenie pri hladine môže predznamenávať prírodné katastrofy, najmä zemetrasenia.

Táto predstava sa výrazne rozšírila po ničivom zemetrasenie v Japonsku 2011, ktoré spôsobilo aj haváriu v jadrovej elektrárni vo Fukušime a pripravilo o život takmer 20-tisíc ľudí.

Nie je to ojedinelý výskyt

Zaujímavé je, že nejde o jediný prípad z posledného obdobia. Už pred niekoľkými týždňami sa objavilo video, na ktorom sa turisti snažili pomôcť podobnej rybe, ktorá sa dostala až k brehu. Tento jedinec bol ešte väčší – meral približne osem metrov.
 

Viac o téme: MexikoVeslonos kráľovskýRyba konca sveta
Pikantnosti zo spálne obľúbenej herečky! Chlebcová prijala nevšednú výzvu: Každý deň má s mužom sex!
V Tatranskej galérii vystavuje fotografie Tatier dlhoročný fotoreportér TASR Kapusta
V SNM otvorili výstavu Zlatý vek Židov v Al-Andaluse
Mazurek pohorel v USA: ZDRVUJÚCA odpoveď ambasády, žiadne víza nedostanete, vraj je členom nacistickej strany!
Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok
Stav ohrozenia v Ústave SR zrejme nebude: Politici sa dohodli inak
Futbalový klub na východe Slovenska v slzách: TRAGICKY zahynuli jeho dvaja mladí hráči
Smutný koniec pátrania: Na Špicbergoch pravdepodobne zahynul 70-ročný český lyžiar
Neuveriteľné stretnutie zachytené na VIDEU: Blíži sa KONIEC sveta? Potápač natočil vzácnu rybu
Obrovský požiar! Na Semilsku zhorel priemyselný areál, predbežné škody sú 300 miliónov korún
Prezident Pavel neočakáva, že by USA opustili NATO, aj keď to naznačil Trump
Pikantnosti zo spálne obľúbenej herečky! Chlebcová prijala nevšednú výzvu: Každý deň má s mužom sex!
Totálne vyčerpaná Ceterová: Z akcie musela utiecť! Trápia ju obrovské bolesti...
SLEDUJTE NAŽIVO: Kto ovládne Slnko v sieti? Slovenský film dnes čaká noc plná emócií
Helga z Dunaja takýto darček nečakala: Od manžela dostala luxusné... veď vyzerá ako cukrík!
Masáž, na ktorú nikdy nezabudnú: Koniec mlčania! Desiatky ľudí prehovorili o ZVRHLOSTIACH, ktoré zažili počas procedúry
Takto hneď ráno zistíte, že vaša pečeň a žlčník majú problém
Tetovanie mu zmizlo pred očami, no potom prišlo PEKLO: Lekári v šoku sledovali, ako mu ODUMIERA krk!
Neuveríte vlastným očiam: Tieto LUXUSNÉ ŠATY viseli v charite za 5 eur! Ich SKUTOČNÁ CENA vás dorazí
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Štát pritvrdí pri lacných energiách: V zmluvách budete musieť priznať všetko, inak hrozia pokuty!
Blíži sa zlom v dôchodkoch: Generácia Husákových detí môže urýchliť nepopulárne zmeny!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)

Mrazivý knokaut na východe: Slovan ovládol derby a v sérii diktuje drsné tempo
Za likvidačný faul v poslednom zápase pyká: Disciplinárka tvrdo potrestala kapitána Mezeia
Smutné správy z nemocnice: Dárius Rusnák bol v kritickom stave, amputovali mu časť nohy
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Prečo by ste mali prestať dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
Kariéra EXPO v Žiline v plnom prúde: AI zručnosti aj rady od expertov. Toto ešte dnes stihnete!
Prečo vaša motivácia v práci prudko klesá a čo s tým môžete urobiť
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Mrkvová torta s polevou
Nový AI systém CLAK umožňuje dronom lietať bez GPS aj bez kamier v zložitom prostredí
Britské letectvo našlo spôsob, ako nelikvidovať drony extrémne draho. Typhoon otestoval lacné rakety APKWS
Misia Artemis II spustila prvé konšpirácie: Časť ľudí si myslí, že NASA celý let sfalšovala, toto sú ich argumenty
Rusko tvrdí, že Ukrajina nasadila grafitové bomby z dronov: čo dokážu a prečo sú nebezpečné
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom

Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Manželova kolegyňa sa začala pliesť do nášho vzťahu: Myslela som si, že spolu niečo majú a potom ma čakal šok
Neuveriteľné stretnutie zachytené na VIDEU: Blíži sa KONIEC sveta? Potápač natočil vzácnu rybu
Mazurek pohorel v USA: ZDRVUJÚCA odpoveď ambasády, žiadne víza nedostanete, vraj je členom nacistickej strany!
Facka pre Orbána priamo na pódiu: Skandovanie o Rusoch ho zaskočilo, musel vyťahovať tromf s Američanmi
Zlomyseľná manželka: Rozposielala porno fotky svojho muža! Chcela sa mu pomstiť

