Pavel trvá na tom, že pôjde na summit NATO: Babišovi navrhol, aby išiel s ním

PRAHA - Český prezident Petr Pavel trvá na tom, že sa zúčastní na júlovom summite Severoatlantickej aliancie v Ankare. V stredu to v liste napísal premiérovi ČR Andrejovi Babišovi. Odvolal sa na ústavu či dlhodobé zvyklosti. Premiérovi, ktorý chcel na summit ísť namiesto neho, zároveň navrhol, aby išiel spolu s ním. Pražský hrad list zverejnil na sociálnej sieti X.
„Vzhľadom na nemožnosť stretnúť sa osobne a v nadväznosti na náš telefonát si Vám dovoľujem touto cestou oznámiť, že sa v súlade so svojím ústavným postavením hodlám zúčastniť v čele delegácie Českej republiky na stretnutí najvyšších predstaviteľov štátov NATO, ktoré sa uskutoční počiatkom júla toho roka v Ankare,“ napísal v liste Pavel.
Pripomenul článok 63 Ústavy ČR, ktorý hovorí o tom, že prezident zastupuje štát navonok. Túto kompetenciu chce uplatniť aj na summite NATO, a to s prihliadnutím na zvyklosti, keďže českú delegáciu väčšinou viedla hlava štátu. Dodal, že chce tiež prispieť k zaisteniu kontinuity v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky ČR, ktorá sa podľa jeho slov významne prelína s pôsobnosťou prezidenta nielen v oblasti medzinárodných vzťahov.
„S ohľadom na témy, o ktorých by sa na tomto summite malo rokovať, predovšetkým výdavky na obranu a plán napĺňania záväzkov prijatých vlani na summite v Haagu, uvítam, ak sa na ňom zúčastníte spolu so mnou, aby ste mohli detailne vysvetliť pozíciu českej vlády,“ navrhol Babišovi prezident.
Práve to je hlavný dôvod, prečo chce do Ankary ísť Babiš. V uplynulých týždňoch sa vyjadril, že na summit by mal ísť radšej on, aby spojencom vysvetlil výšku českých výdavkov na obranu, a nie Pavel, ktorý za to vládu kritizuje. Dodal, že prezident môže na summity Aliancie chodiť vtedy, keď nie je čo obhajovať. Babišov názor zastáva aj minister zahraničných vecí Petr Macinka, ktorý opakovane vyhlásil, že vláde určite neodporučí, aby súčasťou českej delegácie do Ankary bol aj prezident. To Pavel komentoval slovami, že minister môže mať svoj názor, ale nemôže prezidentovi zakázať alebo dovoliť účasť na zastupovaní krajiny.
Na stredajší list prezidenta reagoval Macinka slovami, že tvrdohlavosť Petra Pavla v tejto veci začína pôsobiť „pomerne nedôstojne“. Podľa českého Deníka N prezident zvažuje aj podanie kompetenčnej žaloby, ak by mu vláda bránila v zastupovaní ČR v zahraničí.