USA môžu spochybniť obranu Európy: Przydacz varuje pred oslabením solidarity v NATO

VARŠAVA - Nedostatočná podpora Spojených štátov zo strany európskych spojencov v konflikte na Blízkom východe môže mať dôsledky na budúcu solidaritu v rámci Severoatlantickej aliancie. V stredu na to v TV Republika upozornil šéf prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz, informuje o tom denník Rzeczpospolita.
Hrozba pre Európu
Podľa jeho slov by mohli Spojené štáty v budúcnosti spochybniť ochotu brániť Európu, ak by čelila bezpečnostnej hrozbe. Upozornil najmä na možný scenár útoku Ruska na ciele v Európe, pri ktorom by Washington mohol poukázať na nedostatok predchádzajúcej podpory zo strany európskych krajín.
Przydacz zdôraznil, že európski spojenci sa mohli aspoň diplomaticky viac angažovať pri riešení situácie v oblasti Hormuzského prielivu, napríklad pri jeho odblokovaní, čo by podľa neho prispelo aj k stabilizácii cien energií.
Poľsko nevysiela vojakov
Zároveň odmietol, že by Poľsko plánovalo vyslať svojich vojakov na Blízky východ. Uviedol, že prezident takýto krok nepripúšťa a podobná diskusia sa nevedie. Pripomenul však, že poľskí vojaci už dlhodobo pôsobia v regióne v rámci existujúcich misií.
Spor s Tuskom
V reakcii na kritiku premiéra Donalda Tuska, že prezidentovo okolie chce Poľsko zatiahnuť do vojny Przydacz povedal, že nikto nenavrhoval zapojenie Poľska do vojny s Iránom. Spor označil za politický a zdôraznil, že jeho vyjadrenia sa týkali širšej spolupráce západných spojencov, nie vojenskej účasti Poľska. V rozhovore sa vyjadril aj k možným požiadavkám Spojených štátov na presun poľského systému protivzdušnej obrany Patriot na Blízky východ. Uviedol, že jeho úrad takúto žiadosť nezaznamenal.