Koniec telefonátov? Telemarketing s vysokou mierou obťažovania definitívne končí

BRATISLAVA - Éra objemového telemarketingu založeného na nízkej konverzii a vysokej miere obťažovania sa definitívne uzatvára. Novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá je účinná od 12. novembra 2025, priniesla zásadný posun v metodike získavania a spracovania marketingových súhlasov. Upozornil na to generálny riaditeľ spoločnosti CreditCall Juraj Balogh.
Úspešná stratégia komunikácie sa podľa neho musí opierať o tri oblasti. Kvalitný lead management má zahŕňať priorizáciu organicky získaných kontaktov s vysokou relevanciou, dátová analytika zas efektívnu segmentáciu vlastnej bázy zákazníkov v súlade s GDPR a telekomunikačným zákonom, pričom klientsky orientovaný prístup má byť založený na budovaní dlhodobej lojality namiesto agresívneho predaja. Medzi kritické body aktuálnej úpravy metodiky získavania a spracovania marketingových súhlasov podľa Balogha patria eliminácia akvizičných volaní a časová reštrikcia pri oslovovaní ex-klientov.
„Už nie je prípustné získavať súhlas na marketingové oslovovanie prostredníctvom telefonického hovoru. Tento zákaz platí aj pri striktnom dodržaní technických náležitostí (identifikácia volajúceho prefixom 0888 a verifikácia čísla v registri nevyžiadaných volaní),“ upozornil generálny riaditeľ CreditCall v súvislosti s elimináciou akvizičných volaní.
Súhlas musí byť udelený proaktívne zo strany subjektu
Ako podotkol, súhlas musí byť udelený proaktívne zo strany subjektu údajov ešte pred nadviazaním telefonického kontaktu. A to bez ohľadu na to, či ide o existujúceho klienta. Teda v praxi už nie je možné od klienta žiadať súhlas na marketingovú komunikáciu. Pokiaľ ide o časovú reštrikciu pri oslovovaní ex-klientov, Balogh poukázal na „exspiráciu“ oprávneného záujmu. „Priamy marketing je možné realizovať počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu maximálne 12 mesiacov po jeho ukončení. Po uplynutí tejto lehoty je nevyhnutná nová, explicitná a preukázateľná autorizácia zo strany zákazníka,“ upozornil Balogh.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb môže za porušenie povinností udeliť pokutu vo výške od 200 eur až do 5 % z celkového ročného obratu spoločnosti. „Táto výška pokuty už nie je len teoretickou hrozbou, ale reálnym nástrojom aplikovaným v rámci dozornej činnosti úradu. Okrem priamej finančnej straty však podnikateľské subjekty čelia predovšetkým riziku straty dôveryhodnosti a poškodenia značky v očiach verejnosti,“ dodal Balogh. Spoločnosť CreditCall podľa svojho webu poskytuje služby v oblasti vymáhania pohľadávok, prevádzkuje outsourcingové telemarketingové call centrum a prieskumnú agentúru.