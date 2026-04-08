Trump oznámil 50-percentné clo pre krajiny, ktoré dodávajú zbrane Iránu

WASHINGTON - Spojené štáty uvalia s okamžitou platnosťou 50-percentné clo na všetok dovoz z ktorejkoľvek krajiny, ktorá dodáva zbrane Iránu, oznámil v stredu americký prezident Donald Trump. Na ktoré konkrétne štáty by sa malo opatrenie vzťahovať, nespresnil.
Trump v príspevku na svojej sieti Truth Social, ktorý zverejnil niekoľko hodín po oznámení dvojtýždňového prímeria vo vojne s Iránom, napísal, že nové clo bude voči daným krajinám zavedené bez výnimky. Irán sa pri dodávkach zbraní spolieha predovšetkým na Rusko. Krajiny, na ktoré sú uvalené z rôznych dôvodov západné sankcie, minulý rok uzavreli „strategické partnerstvo“, ktoré zahŕňa aj spoluprácu vo vojenskej a zbrojnej oblasti.
Moskva sa do konfliktu na Blízkom východe okrem vyjadrení podpory Teheránu oficiálne nezapája, viaceré americké médiá vrátane stanice CNN a denníka The Washington Post však informovali, že Rusko poskytuje Iránu údaje o polohe a pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. Spojené štáty od opätovného nástupu Trumpa do prezidentského úradu používajú clo ako nástroj nátlaku a vyjednávania. Najvyšší súd USA nedávno označil spôsob, akým boli prezidentom zavedené mnohé globálne tarify, za nezákonné.