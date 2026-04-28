Šok na trnavskom sídlisku: Po ulici sa za bieleho dňa premávala úplne NAHÁ žena! Zasiahnuť musela polícia

TRNAVA – Obyvatelia trnavského sídliska Prednádražie zažili v pondelok popoludní poriadny šok. Priamo na ulici a za bieleho dňa sa tam totiž pohybovala žena, ktorej na tele chýbal akýkoľvek kúsok oblečenia. Kým okoloidúci len neveriacky krútili hlavami, na miesto už smerovala policajná hliadka.
Tiesňová linka prijala v pondelok 27. apríla nezvyčajné oznámenie. Volajúci políciu upozornil na ženu, ktorá sa po rušnom sídlisku prechádzala úplne nahá. Hliadka po príchode na miesto zistila, že informácie sa potvrdili – dotyčnú našli na periférii sídliska Prednádražie. Informuje o tom portál MY Trnava.
Policajti ženu okamžite oslovili a skontrolovali. Keďže svojím konaním vzbudila u okoloidúcich verejné pohoršenie, muži zákona neboli zhovievaví. Za priestupok proti verejnému poriadku jej na mieste udelili blokovú pokutu.
Hoci sa incident popoludní vyriešil pokutou, príbeh tým neskončil. Stav ženy si zrejme vyžadoval odbornú pomoc, pretože v neskorých nočných hodinách bola hospitalizovaná. Podľa dostupných informácií skončila na psychiatrickom oddelení trnavskej nemocnice.