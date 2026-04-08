MIMORIADNY ONLINE Ukrajinci útočia v Líbyi a Rusku: Dronmi zasiahli tanker aj rafinériu Lukoil

TRIPOLIS - V západnej Líbyi operujú na základe tajnej dohody podporenej Západom ukrajinskí vojaci, ktorí zo severoafrickej krajiny v marci zaútočili na ruský tanker v Stredozemnom mori. Agentúre AP to povedali dvaja nemenovaní líbyjskí činitelia, podľa ktorých väčšinu z vyslaných ukrajinských síl predstavujú odborníci na drony, ktorí operujú hlavne na leteckej základni v pobrežnom meste Misuráta a ďalších vojenských zariadeniach, napríklad v Tripolise. Moskva, Kyjev ani vláda v Tripolise sa k týmto informáciám nevyjadrili. Situáciu sledujeme online.
6:55 Ministerstvo obrany Ukrajiny zverejnilo bojové straty nepriateľa od 24. februára 2022 do 8. apríla 2026.
6:30 V bojoch za Rusko na Ukrajine zahynulo 16 Kamerunčanov, uviedli predstavitelia.
V Líbyi podľa tamojších činiteľov pôsobia Ukrajinci, útočili na ruský tanker
V západnej Líbyi operujú na základe tajnej dohody podporenej Západom ukrajinskí vojaci, ktorí zo severoafrickej krajiny v marci zaútočili na ruský tanker v Stredozemnom mori. Agentúre AP to povedali dvaja nemenovaní líbyjskí činitelia, podľa ktorých väčšinu z vyslaných ukrajinských síl predstavujú odborníci na drony, ktorí operujú hlavne na leteckej základni v pobrežnom meste Misuráta a ďalších vojenských zariadeniach, napríklad v Tripolise. Moskva, Kyjev ani vláda v Tripolise sa k týmto informáciám nevyjadrili.
Rusko začiatkom marca uviedlo, že ukrajinské bezposádkové plavidlá zaútočili blízko teritoriálnych vôd Malty na ruský tanker určený na prepravu skvapalneného zemného plynu (LNG) Arktik Metagaz (resp. Arctic Metagaz). Útok označilo za medzinárodný terorizmus a pirátstvo. Posádka poškodené plavidlo opustila a tanker sa potom pohyboval po Stredozemnom mori. Líbyjské úrady sa ho pokúsili odtiahnuť do "bezpečnej zóny" pri pobreží, ale kvôli zlému počasiu sa im to nepodarilo, píše AP.
Kyjev sa k ruskému obvineniu nevyjadril. Spojené štáty a Británia už skôr na spomínané plavidlo uvalili sankcie, loď je totiž podozrivá z toho, že je súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Tak bývajú označované zahraničné plavidlá, ktoré prepravujú ruské ropné produkty a s pomocou ktorých Moskva obchádza západné sankcie.
Jeden z líbyjských činiteľov teraz AP povedal, že na tanker zaútočili Ukrajinci pôsobiaci vo vojenskom zariadení v Tripolise. Ukrajinské sily sú podľa ďalšieho z činiteľov nasadzované v západnej Líbyi v posledných mesiacoch v rámci tajnej dohody medzi Kyjevom a vládou v Tripolise. Dohoda má podporu západných krajín, vrátane Spojených štátov, dodali činitelia.
Štvrtá najväčšia rafinéria v Rusku zastavila po ukrajinskom útoku prevádzku
Rafinéria NORSI v Nižegorodskej oblasti, ktorá je štvrtým najväčším podnikom tohto druhu v Rusku, po nedeľňajšom ukrajinskom útoku prerušila prevádzku. Napísala to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje z brandže. Okrem toho agentúra píše, že po dronovom útoku sa zastavil vývoz ropy cez ruský terminál Šescharis v čiernomorskom prístave Novorossijsk.
Ruské úrady v nedeľu oznámili, že v rafinérii NORSI (Lukoil-Nižegorodneftěorgsintěz) v meste Kstovo vypukol kvôli dronovému útoku požiar. Gubernátor Nižegorodskej oblasti Gleb Nikitin vtedy uviedol, že padajúce trosky dronu poškodili a následne zapálili dva objekty firmy Lukoil-Nižegorodneftěorgsintěz.
Podľa Medzinárodnej komoditnej burzy v Petrohrade ropný gigant Lukoil neponúka na predaj naftu, benzín ani mazut z rafinérie NORSI. Dodávky plynu z Ukrajiny možno podľa zdrojov spoločnosti pozastaviť do konca tohto mesiaca. Reuters uvádza, že táto rafinéria je druhým najväčším výrobcom benzínu v Rusku. Ročne môže spracovať 16 miliónov ton ropy.
Táto dočasná uzávera rafinérie patriacej Lukoilu ďalej prehĺbi neistotu panujúcu v ruskom energetickom sektore, ktorý je opakovane cieľom ukrajinských útokov, podotýka Reuters. Ďalšou komplikáciou je podľa neho pozastavenie vývozu ropy cez terminál Šescharis. Pozastavený je od minulého týždňa po ťažkých dronových úderoch tiež export ropy z hlavného ruského baltského prístavu Usť-Luga, píše agentúra.
Ukrajinský generálny štáb dnes informoval o ďalšom útoku na ropný terminál v Usť-Luze. "Podľa predbežných informácií je potvrdený zásah troch nádrží Transnefť - Baltika," uviedol. Dodal, že objekt je dôležitou súčasťou ruskej infraštruktúry pre vývoz ropy.