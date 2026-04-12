Trump nariadil blokádu Hormuzského prielivu: Americké námorníctvo má kontrolovať každé plavidlo

WASHINGTON - Americké námorníctvo začne blokovať „všetky lode“, ktoré sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu alebo z neho odísť, vyhlásil v nedeľu prezident USA Donald Trump. „Nariadil som nášmu námorníctvu, aby vyhľadávalo a zastavovalo každé plavidlo v medzinárodných vodách, ktoré zaplatilo Iránu poplatok,“ napísal na sociálnej sieti Truth Social.

Šéf Bieleho domu sa vo svojom príspevku vrátil aj k americko-iránskym rokovaniam v pakistanskom Islamabade, ktoré sa skončili bez dohody o ukončení vojny s Iránom. Trump tvrdí, že by mohol hovoriť o „mnohom“, čo delegácie oboch krajín dosiahli, ale dôležitá je pre neho len jedna vec, že „IRÁN NIE JE OCHOTNÝ VZDAŤ SA SVOJICH JADROVÝCH AMBÍCIÍ!“, napísal. Všetky body, na ktorých dosiahli delegácie zhodu, sú podľa amerického prezidenta lepšie ako pokračovanie vojenských operácií, ale zároveň sú podľa neho bezvýznamné v porovnaní s tým, že jadrový potenciál „bol v rukách takých nestálych, problematických a nepredvídateľných ľudí“.

S okamžitou platnosťou preto námorné sily Spojených štátov začnú s blokádou všetkých lodí, ktoré sa pokúsia vstúpiť do Hormuzského prielivu alebo ho opustiť. Trump pritom dodal, že v určitom bode sa dostanú do situácie, keď „všetci budú môcť vojsť, všetci budú môcť odísť“. Prezident USA zároveň obvinil Teherán z vydierania celého sveta. Námorným silám preto nariadil, aby zastavili každú loď v medzinárodných vodách, ktorá zaplatí Iránu poplatok. „Nikto, kto zaplatí nelegálny poplatok, nebude mať zaistenú bezpečnú plavbu po otvorenom mori,“ uviedol.

Do tejto blokády sa podľa Trumpa zapoja aj ďalšie krajiny. Prezident USA tvrdí, že Teherán chce len profitovať z vydierania a preto sú Spojené štáty plne „PRIPRAVENÉ NA AKCIU“ a ich ozbrojené sily zničia „to málo, čo z Iránu zostalo!“. Taktiež začnú ničiť míny, o ktorých Iránci tvrdia, že ich rozmiestnili v Hormuzskom prielive.

