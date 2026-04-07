Vance verí v Orbánov úspech: S víťazom volieb budeme spolupracovať, no výsledok je podľa mňa jasný

BUDAPEŠŤ - Nech vyhrá parlamentné voľby v Maďarsku ktokoľvek, Spojené štáty s ním budú spolupracovať. Podľa servera index.hu to v utorok v Budapešti vyhlásil viceprezident USA J. D. Vance na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Viceprezident ale dodal, že si je istý Orbánovým úspechom, informuje spravodajca v Budapešti.
Vance na úvod dvojdňovej oficiálnej návštevy Maďarska povedal, že je zrejmé, že v ukrajinských spravodajských službách existujú sily, ktoré sa pokúšali ovplyvniť americké aj maďarské voľby. „To však nie je to, čím sa musíme zaoberať. Musíme riešiť problémy ľudí, ktorých zastupujeme. Našim záujmom je, aby sa vojna skončila čo najskôr,“ zdôraznil.
Viceprezident poznamenal, že sú ľudia, ktorí obviňujú amerického prezidenta Donalda Trumpa z proruských postojov, hoci pre Európu v oblasti energetiky urobil oveľa viac ako ktokoľvek iný.