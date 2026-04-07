Voľby sa blížia: Viceprezident USA Vance odcestoval do Maďarska podporiť Orbána

J. D. Vance
WASHINGTON - Viceprezident USA J. D. Vance odletel v pondelok večer do Maďarska, aby vyjadril podporu prezidenta Donalda Trumpa jeho spojencovi, premiérovi Viktorovi Orbánovi, krátko pred víkendovými parlamentnými voľbami. Informuje správa agentúry AFP.

„Budeme hovoriť o rôznych témach týkajúcich sa vzťahov medzi USA a Maďarskom,“ povedal Vance novinárom pred odletom z Andrewsovej leteckej základne. „Samozrejme, Európa, Ukrajina a ďalšie otázky budú zohrávať významnú úlohu,“ dodal viceprezident. Vance má okrem stretnutia s Orbánom vystúpiť s prejavom o „bohatej spolupráci Spojených štátov s Maďarskom“, uviedla jeho kancelária.

41-ročný konzervatívec patrí v rámci americkej administratívy medzi najostrejších kritikov centristických a progresívnych európskych vlád a zároveň medzi najvýraznejších podporovateľov krajne pravicových strán v Európe, pripomína AFP. Jeho návšteva je prejavom podpory Orbánovi v záverečnej fáze kampane pred nedeľňajšími voľbami. Od návratu prezidenta Donalda Trumpa do úradu, on a jeho administratíva upustili od tradičnej zdržanlivosti, ktorú si predchádzajúce americké vlády zachovávali v prípade zahraničných volieb. Namiesto toho otvorene podporujú lídrov, ktorých považujú za ideologicky a diplomaticky blízkych, poukazuje AFP.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívil Budapešť v polovici februára a maďarskému spojencovi zaželal „úspech“. „Môžem s istotou povedať, že prezident Trump je pevne odhodlaný podporovať váš úspech, lebo váš úspech je aj naším úspechom,“ uviedol vtedy Rubio. Aj Trump v marci na svojej sociálnej sieti Truth Social vyjadril podporu Orbánovi pred voľbami a vyzval voličov, aby v nich hlasovali za súčasného predsedu maďarskej vlády.

