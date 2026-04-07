Štát zarába na ukrajinských pracovníkoch: Nová analýza prepisuje doterajšie predstavy!

BRATISLAVA – Téme pomoci ukrajinským utečencom na Slovensku od začiatku ruskej invázie v roku 2022 dominovali vášnivé diskusie o tom, koľko nás to stojí. Najnovšia vládna analýza a dáta Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) však prinášajú poriadne prekvapenie. Čísla nepustia: Ukrajinci zamestnaní u nás tento rok odvedú do štátnej kasy výrazne viac peňazí, než krajina vynaložila na ich podporu za celé štyri roky trvania konfliktu.
"Príjmy štátu z ekonomickej aktivity ukrajinských občanov za jediný rok výrazne prevyšujú všetky náklady, ktoré SR vynaložila na pomoc za celé štyri roky trvania konfliktu. Táto skutočnosť potvrdzuje, že zamestnávanie Ukrajincov je nielen sociálne, ale aj fiškálne prínosné," píše sa v materiáli.
Podľa odhadu RRZ odvody a dane z príjmu Ukrajincov, ktorí pracujú na Slovensku, tento rok dosiahnu približne 518 miliónov eur a ďalších zhruba 100 miliónov eur získa štát zo spotrebných daní. Ročné výdavky Slovenska na pomoc ukrajinským utečencom nepretržite klesajú, a to zo 153 miliónov eur v roku 2022 na odhadovaných výrazne menej ako 100 miliónov eur vlani.
Záchrancovia nášho trhu práce?
Ukrajinci už netvoria len malú skupinu brigádnikov. Na celkovom rekordnom počte 143-tisíc zamestnaných cudzincov na Slovensku sa podieľajú viac ako tretinou. Pomáhajú tam, kde Slováci chýbajú – v priemysle, službách, ale aj v kriticky poddimenzovanom zdravotníctve. Okrem pracujúcich u nás študuje aj vyše 17-tisíc ukrajinských vysokoškolákov, ktorí tvoria väčšinu zahraničných študentov na Slovensku.
Slovensko nasleduje trend z Českej republiky, kde príjmy od utečencov začali prevyšovať výdavky štátu už v treťom štvrťroku 2023. Tam utečenci len za tri štvrťroky minulého roka zaplatili na odvodoch vyše 23 miliárd českých korún, čo je takmer dvojnásobok toho, čo štát minul na ich ubytovanie a zdravotnú starostlivosť.
Napäté vzťahy medzi Bratislavou a Kyjevom
Napriek pozitívnym ekonomickým číslam zostáva politická atmosféra hustá. Vláda Roberta Fica zastavila vojenskú pomoc zo štátnych zásob už na jeseň 2023. Najnovším jablkom sváru je zastavenie dodávok ropy cez ropovod Družba.
Fico v reakcii na odstávku ropy presadil ukončenie núdzových dodávok elektriny pre Ukrajinu. Zatiaľ čo Kyjev tvrdí, že ropovod poškodili ruské útoky na infraštruktúru, Bratislava a Budapešť obviňujú Ukrajinu z úmyselného blokovania strategickej suroviny.