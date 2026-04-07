Vystrčil vracia úder Szijjártóovi: Maďarský minister je bezpečnostné riziko! Mal by vysvetliť kontakty s Ruskom

PRAHA - Podľa predsedu Senátu českého parlamentu Miloša Vystrčila by šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó mal vysvetliť svoje kontakty s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a nie urážať českého prezidenta. Napísal to v utorok na sociálnej sieti X v reakcii na Szijjártóovu kauzu odpočúvaných telefonátov medzi ním a Lavrovom, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Ak sa niekto delí o citlivé informácie s Kremľom a po upozornení svoje konanie zakrýva slovnými útokmi, správa sa nanajvýš podozrivo a je pre nás bezpečnostným rizikom. Preto by mal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó primárne vysvetliť svoje kontakty s ruským ministrom Lavrovom a nie urážať nášho prezidenta,“ napísal Vystrčil.
Investigatívni novinári zo serverov The Insider, VSquare a ďalších médií pred dvomi týždňami zverejnili nahrávku, ktorá podľa nich zachytáva, ako šéf maďarskej diplomacie hovorí Lavrovovi, že urobí, čo bude môcť, aby zablokoval balík sankcií EÚ proti Rusku. V inej konverzácii podľa zistení investigatívcov sľúbil, že spolu so Slovenskom presadí, aby zo sankčného zoznamu EÚ bolo odstránené meno sestry ruského miliardára Ališera Usmanova.
Prehodnotenie vzťahov s Maďarskom
Pavel na to reagoval slovami, že by ČR mala prehodnotiť vzťahy s Maďarskom vrátane toho, o aké informácie sa s ním bude deliť. V praktickej rovine by to podľa neho malo znamenať obmedzenie všetkých vzťahov so Szijjártóom, pretože je podľa jeho slov nedôveryhodný. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka vtedy uviedol, že názory prezidenta v tomto ohľade nepovažuje za relevantné, lebo zahraničnú politiku Česka určuje vláda a nie prezident.
Szijjártó minulý týždeň priznal, že komunikoval s ruskými predstaviteľmi v čase, keď ministri EÚ zvažovali nové sankcie voči Moskve. Uviedol, že ide o bežnú diplomatickú prax. Kritiku Pavla odmietol s tým, že by pri komentovaní odpočúvaných rozhovorov mal opatrnejšie voliť slová. Podľa neho by si mal Pavel uvedomiť, že ak by v roku 1989 nepadol komunistický režim, mohol skončiť ako špión Československa na Západe.