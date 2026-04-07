Šokujúce tvrdenie lekára: Trump je vážne chorý! Povedal aj, aké má príznaky

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyvolal rozruch po kontroverznom odkaze o Iráne. Lekár Vin Gupta upozorňuje na znepokojujúce príznaky.
Lekár spustil vlnu špekulácií
Diskusia o zdravotnom stave amerického prezidenta Donalda Trumpa opäť nabrala na sile po vyjadreniach známeho lekára Vin Gupta. Ten na sociálnej sieti X uviedol, že už dlhší čas sleduje viaceré prejavy, ktoré podľa neho nemožno ignorovať.
Gupta, ktorý vystupuje ako medicínsky analytik pre NBC News, tvrdí, že správanie prezidenta počas posledných týždňov vykazuje opakujúce sa znaky možného vážneho neurologického problému.
Päť varovných signálov
Lekár pomenoval konkrétne symptómy, ktoré podľa jeho slov vytvárajú znepokojivý obraz. Ide o nepredvídateľnosť, neschopnosť dokončiť myšlienky, časté momenty dezorientácie, nelogické prepájanie viet a problémy s hľadaním správnych slov.
Podľa Guptu nejde o ojedinelé zlyhania, ale o postupne sa zhoršujúci stav. „Tieto prejavy sa časom prehlbujú. Prezident vykazuje znaky demencie,“ uviedol.
Kontroverzný status prilial olej do ohňa
Impulzom k jeho reakcii bol víkendový príspevok, ktorý prezident zverejnil na platforme Truth Social. V ňom ostro a vulgárne útočil na Irán a záver textu zakončil zmienkou o Alláhovi.
Práve tento výrok vyvolal silnú odozvu aj medzi novinármi. „Ten status pôsobí extrémne a vyvoláva otázky o jeho psychickom stave,“ povedal pre Sky News americký korešpondent James Matthews.
Priaznivci prezidenta útočia späť
Trumpovi podporovatelia však Guptove tvrdenia odmietajú. Pripomínajú, že ten istý lekár ešte v roku 2024 hodnotil bývalého prezidenta Joea Bidena ako človeka vo výbornej kondícii, hoci jeho verejné vystupovanie v tom čase vyvolávalo pochybnosti.
Podľa kritikov tak Gupta stráca dôveryhodnosť a jeho aktuálne hodnotenie vnímajú skôr ako politicky motivované.
Neprítomnosť a tlak demokratov
Pochybnosti o Trumpovom zdraví posilňuje aj fakt, že sa od začiatku marca neobjavil na verejnosti a vynechal niekoľko významných podujatí vrátane veľkonočných bohoslužieb.
Situáciu začali komentovať aj predstavitelia Demokratickej strany. Senátor Chris Murphy otvorene naznačil, že by sa mala riešiť možnosť aktivácie 25. dodatok Ústavy Spojených štátov amerických.
„Byť súčasťou jeho kabinetu, strávil by som sviatky konzultáciami s ústavnými právnikmi. Toto je úplne šialené,“ vyhlásil.