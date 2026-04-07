Trumpovo ultimátum Iránu: Biely dom popiera hrozbu jadrovým útokom, o plánoch rozhodne prezident

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump je jediný, kto pozná jeho plány týkajúce sa Iránu, uviedla v utorok hovorkyňa Bieleho domu. Prezidentský úrad krátko predtým na platforme X odmietol obvinenie, že viceprezident J. D. Vance naznačil, že USA plánujú na Irán zaútočiť jadrovými zbraňami. Upozornila na to agentúra AFP.
„Iránsky režim má čas do 20.00 h východoamerického času (streda 2.00 h SELČ), aby sa zhostil situácie a uzavrel dohodu so Spojenými štátmi,“ uviedla hovorkyňa Karoline Leavittová vo vyhlásení pre AFP. „Iba prezident vie, ako sa veci majú a čo urobí,“ dodala. Biely dom chvíľu predtým v príspevku na X reagoval na obvinenia, že americký viceprezident vo svojom prejave v Maďarsku naznačil, že USA sú pripravené použiť aj jadrovú zbraň.
Vance v utorok na spoločnej tlačovej konferencii s maďarským premiérom Viktorom Orbánom v Budapešti uviedol, že americké sily disponujú prostriedkami, „ktoré sa zatiaľ nerozhodli použiť“, aby si vynútili ultimátum prezidenta Trumpa.
Účet Headquarters News, ktorý je podľa AFP spojený s bývalou viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou, na X následne uviedol, že tým naznačil použitie jadrových zbraní. „Doslova nič, čo tu (Vance) povedal, to ‚nenaznačuje‘, vy absolútni šašovia,“ napísal Biely dom v reakcii na obvinenia.