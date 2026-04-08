Trump označil prímerie s Iránom za úplné víťazstvo: USA majú kontrolu nad iránskym uránom

WASHINGTON - Za absolútne víťazstvo pre Spojené štáty označil americký prezident Donald Trump dohodu s Iránom o 14-dňovom prímerí. O iránsky obohatený urán bude podľa neho "dokonale postarané". V rozhovore s agentúrou AFP tiež vyjadril presvedčenie, že Teherán pomohla priviesť k rokovaciemu stolu Čína.
"Úplné a úplné víťazstvo. Stopercentne. O tom niet pochýb," povedal Trump v krátkom telefonickom rozhovore krátko po oznámení prímeria v noci na dnes. O iránsky obohatený urán bude podľa neho "dokonale postarané, inak by som na to nepristúpil", dodal.
Čína pomohla k rokovaniam
Podľa Trumpa to bola Čína, kto pomohol dostať Irán k rokovaciemu stolu, aby súhlasil s dvojtýždňovým prímerím. Americký prezident má v máji odcestovať do Pekingu, kde sa stretne so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Osud iránskeho obohateného uránu je kľúčovým prvkom vojny, ktorú USA a Izrael začali 28. februára s deklarovaným cieľom zbaviť Irán možnosti získať jadrovú zbraň.
Podmienky prímeria
Trump predtým uviedol, že je pripravený uzavrieť prímerie s Iránom, ak Teherán otvorí Hormuzský prieliv. Irán podľa neho navrhol "funkčný" desaťbodový plán, ktorý by mohol pomôcť definitívne ukončiť vojnu. Predtým pritom hrozil zničením "celej jednej civilizácie", ak Irán nepristúpi na dohodu.
Prímerie sa podľa AP ocitlo v neistote po tom, ako Irán zverejnil rôzne verzie tohto plánu, ktorý má slúžiť ako základ pre rokovania. Verzia v perzštine obsahuje formuláciu "súhlas s obohacovaním" v súvislosti s iránskym jadrovým programom. Z doposiaľ nejasných dôvodov však táto formulácia chýba v anglickej verzii, ktorú iránski diplomati poskytli novinárom.
Hormuzský prieliv pod dohľadom Iránu
Iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí uviedol, že plavba Hormuzským prielivom bude v najbližších dvoch týždňoch umožnená pod dohľadom iránskej armády. Podľa agentúry AP nie je z vyjadrenia jasné, či Irán naozaj plánuje umožniť voľnú plavbu v tejto kľúčovej vodnej ceste pre vývoz ropy a zemného plynu z oblasti Perzského zálivu.
Plán podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na nemenovaného regionálneho predstaviteľa, predpokladá, že Irán a Omán budú vyberať poplatky od lodí preplávajúcich prielivom. Tento predstaviteľ uviedol, že Irán by získané peniaze použil na rekonštrukciu.