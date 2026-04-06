ÚPLNÝ BIZÁR: Kuchynský olej ako palivo namiesto nafty? Funguje to, ale PORUŠUJETE zákon!

BERLÍN – Konflikt na Blízkom východe spôsobuje, že lodná doprava a prevažne vývoz ropy, sa najmä pre západných spojencov náhle zastavil. Po niekoľkých týždňoch prerušenej prepravy ropy sa dostavujú prvé vážne až nepremyslené riešenia, ktoré môžu priniesť fatálne následky. Niektorí vodiči sa rozhodli klasické palivá nahrádzať niečím iným.
Situácia na Blízkom východe sa naďalej vyvíja spôsobom, ktorý blokuje Hormuzský prieliv, dôležitú námornú obchodnú trasu. Výsledkom je, že na čerpacích staniciach je paliva nedostatok, pričom niektorí vodiči sa už teraz pripravujú na najhoršie scenáre. Denník Heute informuje, že po sociálnych sieťach koluje čoraz viac trikov, ako znížiť náklady na prevádzku osobného automobilu.
Šialené rady pre motoristov
Medzi mnohými radami sa objavilo aj doslova "odporúčanie" nahradiť naftu/benzín obyčajným rastlinným olejom, ktorý je súčasťou takmer každej kuchyne. Nemecký denník upozorňuje, že podobné nápady sa objavili už v minulosti, ale pre dnešné zložitejšie dieslové motory môžu takéto pokusy skončiť doslova fatálne.
Moderné vznetové motory sú navrhnuté pre palivo síce od viacerých dodávateľov, ale všetky musia spĺňať presné výrobné postupy.
"Bežná motorová nafta musí spĺňať normu EN 590 a alternatívne palivá na rastlinnej báze zase normu EN 15940. Keď palivo tieto normy nespĺňa, motor nemusí správne fungovať, v horšom prípade sa pokazí a už nemusí vôbec naštartovať," hovorí Steffan Kerbl, technik spoločnosti ÖAMTC.
Rastlinný olej nie je bionafta
Problémom môže byť aj prechod na samotnú bionaftu. Mnoho ľudí je názoru, že keď existuje alternatíva ako bionafta, na podobnom princípe by mohol fungovať aj rastlinný olej. Samotná bionafta sa totiž do áut netankuje, len sa primiešava do paliva v zákonom stanovenom pomere. "Vlastnosti obyčajného rastlinného oleja z obchodu nezodpovedajú podmienkam, aké vznikajú v spaľovacích motoroch," doplňuje Kerbl.
Porušenie zákona
Bolo to tu už v minulosti a na starších motoroch to dokonca aj fungovalo. Len málo vodičov si však uvedomuje, že keď nalievajú do nádrže auta niečo iné ako schválené palivo, dopúšťajú sa porušenia zákona. Rastlinný olej v obchode je vedený ako potravina, nie ako pohonná hmota, a preto sa naň vzťahuje aj iné zdanenie. Jeho použitie vo forme paliva sa preto môže posudzovať ako daňový únik.