DESIVÉ VAROVANIE Vojna na Blízkom východe môže spustiť domino efekt, mierime do väčšej krízy ako za covidu!

HELSINKI – Fínsko malo dlhodobo so Spojenými štátmi veľmi dobré vzťahy. Odzrkadlilo sa to aj na spoločných stretnutiach prezidentov Alexandra Stubba a Donlada Trumpa, ktorí zvykli spolu hrávať golf. Dnes je ale situácia diametrálne iná. USA rozpútali vojnu s Iránom, ktorá poznačí celý svet. Podľa Stubba to môže byť horšie, ako "len" vyššie ceny za palivo.
Prezident Fínska Alexander Stubb (57) prichádza s desivou prognózou, ktorej bude zrejme už onedlho čeliť celé ľudstvo. V rozhovore pre POLITICO priblížil, že „vojna v Iráne môže spustiť globálnu recesiu“. Inými slovami, bude to mať zásadný dopad na svetovú ekonomiku. Zdôraznil, že svet si za to môže sám.
"Teraz sa nachádzame v situácii, kedy to môže (vojna v Iráne) vyvolať globálnu recesiu, ktorú si sami spôsobíme. Ukazuje to len jedno, a síce, čo sa stane, keď jednáte mimo rámec medzinárodných pravidiel a noriem."
Následne dodal, že táto recesia môže mať pre svetovú ekonomiku väčšie následky ako spôsobila pandémia koronavírusu. Nemenovaný expert, ktorému dôveruje, mu povedal, že "dopady vojny na Blízkom východe môžu byť horšie ako pandémia koronavírusu".
Navyše na Ukrajine a Blízkom východe sa naďalej bojuje. Stubb to len zatiaľ nechce nazvať pomenovaním, ktorého sa všetci boja – treťou svetovou vojnou. Irán uberá Trumpovi pochopiteľne veľa kyslíka a zdá sa, že na Ukrajinu nie je v súčasnej situácii čas ani priestor. "Vyzerá to tak, že mierové rozhovory sa nateraz pozastavili. Mohlo by to by ť kvôli Iránu, ale aj preto, že strany nevedia nájsť spoločnú reč," hovorí fínsky prezident.
Pocítia to všetci
Vojna na Blízkom východe podľa Stubba ukázala, ako sú krajiny a dodávateľské reťazce prepojené v rámci svetovej ekonomiky. "Všetko so všetkým súvisí: cena ropy s cenou plynu, s cenou potravín, hnojív, liekov a mohol by som pokračovať," priblížil s tým, že práve preto nebude fungovať Trumpov prístup k zahraničnej politike "America first" (USA na prvom mieste). "Dopady konfliktu pocítia všetci, prinajmenšom keď pôjdu natankovať," dodal.
Na záver ešte dodal, že Európa by sa nemala zapájať do vojny na Blízkom východe. "Nie Irán, ale Ukrajina je moja vojna," vyhlásil s tým, že takto by mali reagovať všetci najvyšší európski predstavitelia.