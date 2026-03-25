HROZBA pre celú Európu: Aký dolet majú rakety vypustené z Iránu? V zóne DOSTRELU je aj Bratislava!

TEHERÁN – Po spustení iránskej odvety zasiahol Teherán amerických spojencov na druhom brehu Perzského zálivu. Okrem toho jeho spojenec Hizballáh vypustil strely na britskú leteckú základňu na Cypre. Konflikt zatiaľ neprepukol mimo regiónu Blízkeho východu, no Irán má kapacity aj možnosti, ktorých sa obáva celá Európa. Ohrozená je aj Slovenská republika.
V najnovších odvetných útokoch bola cieľom iránskeho režimu spoločná britsko-americká letecká základňa Diego Garcia v Indickom oceáne. Útok sa uskutočnil minulý týždeň v piatok. Irán odpálil dve rakety. Jedna sa pri 3 000 km zrútila zrejme pre technické problémy a druhú sa podarilo počas letu zneškodniť.
Oficiálne údaje sú skreslené, dolet rakiet sa dá predĺžiť
Ako informuje BBC, základňa je od Iránu vzdialená 4 000 km. Vzbudzuje to obavy európskych metropol, že práve ony môžu byť ďalším cieľom. Malo ísť o model rakety Khorramshah, o ktorej sa hovorí, že je schopná doletieť do 2 000 km. Vedúc pracovník Royal United Services Institute v Londýne Sidharth Kaushal hovorí, že "dolet by sa dal predĺžiť aj dvojnásobne, pokiaľ by sa použila ľahšia hlavica". Na druhej strane by to ale spôsobilo menšie škody pri dopade.
Spojené štáty sú pre takéto situácie vybavené radarom na vojenskej základni Buckley Space Force v americkom Colorade. Odtiaľ sú schopní monitorovať každé vypustenie rakety z akéhokoľvek miesta na Zemi. Pre lepší signál spolupracujú aj s leteckou základňou RAF Fylingdales v Británii.
Izrael varoval už skôr
O nedôveryhodnosti iránskeho režimu hovorí aj nedávne vyhlásenie, že režim obmedzil dolet svojich rakiet na 2 000 km. Raketa vypustená na základňu Diega Garciu však padla pri vzdialenosti 3 000 km. Izrael navyše vyhlasuje, že iránske rakety sú schopné doletieť až 4 000 km. V skladoch ich mal Teherán pred vojnou zhruba 2 000.
Irán ukrýva pred svetom aj svoj program vývoja balistických rakiet stredného doletu (do 5 500 km). Predpokladá sa, že program spustili ešte pred začiatkom vojny. "Buď chceli vyvinúť jadrové zbrane, ktoré sú účinné najmä pri strelách stredného doletu išlo o potreby ich vesmírneho programu," doplnil Kaushal.
Hrozba aj pre Slovensko
V dostrelu iránskych rakiet sú v súčasnosti a podľa správ od posledného útoku na základňu v Indickom oceáne, metropoly ako Bratislava, Viedeň, Praha, ale aj Paríž či Berlín. V súčasnej napätej situácii na Blízkom východe nie je vylúčený útok na ktorékoľvek z týchto miest.
V Iráne dochádza po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chámeneího k rastúcej moci iránskych revolučných gárd (IRGC). "Napriek hlboko zakorenenému nepriateľstvu Iránu voči Západu postupoval Chameneí pri nasadzovaní vojsk veľmi opatrne. Po jeho smrti je otázne, aké budú ďalšie kroky režimu," prezradil izraelský analytik Danny Citrinowicze.
Náčelník izraelskej armády Eyal Zamir uviedol, že "najnovšie vypustené rakety neboli vyrobené s cieľom zasiahnuť Izrael, ale oveľa vzdialenejšie miesta v Európe, ako Rím alebo Paríž".