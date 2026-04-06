ONLINE Teherán odmietol prímerie, Trump varuje pred ZNIČENÍM celej krajiny za jedinú noc

TEHERÁN - Izraelské letectvo dnes zaútočilo na iránsky petrochemický komplex South Pars v Asalúji, uviedol podľa agentúry AP izraelský minister obrany Jisrael Kac. Podľa iránskej agentúry Tasním nebolo petrochemické zariadenie zasiahnuté, ale kvôli úderom je bez prívodu prúdu. Situáciu sledujeme online.
21:21 Irán dnes čaká najrozsiahlejšie bombardovanie od začiatku vojny a utorok bude ešte horšie. Uviedol to podľa agentúr americký minister obrany Pete Hegseth na tlačovej konferencii. Americký prezident Donald Trump na rovnakej tlačovej konferencii zopakoval svoju vyhrážku, že USA zničia všetky iránske elektrárne a mosty, ak Teherán do utorka neprijme dohodu, ktorá by mu vyhovovala. Takáto dohoda musí zahŕňať aj otvorenie Hormuzského prielivu.
21:05 Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Ratcliffe po boku Trumpa potvrdil, že jeho agentúra uskutočnila počas tejto operácie „kampaň zameranú na zmätenie Iráncov, ktorí zúfalo hľadali našich letcov“.
20:05 Americký prezident Donald Trump počas dnešnej tlačovej konferencie v Bielom dome vo Washingtone vyhlásil, že "celá krajina môže byť zničená v priebehu jednej noci, pričom takáto noc môže prísť kľudne už zajtra".
Trump varoval pred útokom USA na energetickú infraštruktúru Iránu, pokiaľ režim neuvoľní prechod cez Hormuzský prieliv. Okrem toho podotkol, že Teherán má čas na uzavretie dohody do utorka do 22:00 východného času (02:00 SELČ).
20:00 Irán odmietol najnovší návrh na prímerie a žiada trvalé ukončenie vojny, oznámila v pondelok oficiálna iránska tlačová agentúra IRNA.
"Irán oznámil Pakistanu svoju odpoveď na americký návrh na ukončenie vojny. V tejto odpovedi, formulovanej v desiatich bodoch, Irán odmietol prímerie a trvá na tom, že je potrebné definitívne ukončiť konflikt," napísala IRNA.
Irán údajne okrem iného žiada ukončenie bojov na Blízkom východe, zavedenie protokolu o bezpečnej plavbe cez Hormuzský prieliv alebo zrušenie protiiránskych sankcií.
19:58 Spojené štáty použili pri pátraní po posádke Iránom zostreleného lietadla F-15E viac ako 170 lietadiel a helikoptér. Na tlačovej konferencii to dnes uviedol americký prezident Donald Trump, podľa ktorého nebol pri záchrannej misii zranený žiadny príslušník amerických ozbrojených síl. Trump zároveň pohrozil väzením pracovníkom média, ktoré zverejnilo správu, že na území Iránu sa stále nachádza jeden člen posádky. Podľa prezidenta tým ohrozili život tohto vojaka aj všetkých, ktorí sa podieľali na záchrannej misii.
18:30 Od zapojenia Bejrútu do vojny na Blízkom východe pred piatimi týždňami zahynulo pri izraelských útokoch v Libanone už takmer 1500 ľudí. V pondelok to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva, informuje agentúra DPA. V období od 2. marca do 6. apríla zahynulo v Libanone 1497 ľudí a ďalších 4639 utrpelo zranenia, uviedol libanonský rezort zdravotníctva. Medzi obeťami bolo podľa neho 57 zdravotníkov. Konflikt na Blízkom východe sa začal 28. februára po tom, ako Izrael a USA zaútočili na Irán. Do Libanonu sa rozšíril 2. marca po tom, čo militantné hnutie Hizballáh vypálilo rakety na Izrael.
18:06 Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že Spojené štáty posúdili návrh na 45-dňové prímerie s Iránom. Hoci je podľa neho nedostačujúci, označil to za „veľmi významný krok vpred“. Zároveň trval na tom, že rokovania medzi krajinami pokračujú a Washington hovorí s „rozumnými ľuďmi“ v iránskej vláde. Informuje o tom agentúra AFP a televízia BBC a Sky News.
Trump svoje vyjadrenia poskytol novinárom na veľkonočnom podujatí v Bielom dome. „Je to významný návrh, je to významný krok. Nie je to dosť dobré, ale je to veľmi významný krok vpred,“ odpovedal na otázku ohľadom návrhu na prímerie. Dodal, že sprostredkovatelia „práve teraz rokujú“.
16:19 Nepriateľské útoky zasiahli v pondelok ďalší iránsky petrochemický závod v blízkosti mesta Šíráz. Informáciu priniesla iránska tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na miestne úrady, píše agentúra AFP. „Pred niekoľkými minútami sa stal petrochemický komplex v meste Marvdašt terčom útoku americko-sionistického nepriateľa. Požiar po útoku sa podarilo dostať pod kontrolu,“ uviedli miestne úrady s tým, že závod utrpel len menšie škody a nie sú hlásené žiadne obete.
16:08 Predstaviteľ Bieleho domu v pondelok pre agentúru AFP potvrdil, že Spojené štáty zvažujú dohodu o 45-dňovom prímerí s Iránom. Americký prezident Donald Trump však tento návrh podľa predstaviteľa neschválil a Washington tak vo vojne s Teheránom naďalej pokračuje. Americké médiá skôr v pondelok informovali, že USA dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria vo vojne na Blízkom východe.
15:09 Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v pondelok vyhlásil, že útoky v blízkosti iránskej jadrovej elektrárne v Búšehri predstavujú „veľmi reálne nebezpečenstvo pre jadrovú bezpečnosť a musia prestať“. Upozornila na to agentúra AFP a televízia Sky News. „Generálny riaditeľ MAAE opäť varuje, že pokračujúca vojenská aktivita v blízkosti elektrárne by mohla spôsobiť závažnú radiologickú haváriu so škodlivými dôsledkami pre ľudí a životné prostredie v Iráne aj inde,“ uviedla MAAE na platforme X.
14:32 Iránske revolučné gardy tvrdia, že zaútočili na americkú výsadkovú loď USS Tripoli (LHA-7) a donútili ju k ústupu smerom do južného Indického oceánu, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na dnešné správy iránskych štátnych médií. Gardy tvrdia, že zaútočili aj na kontajnerovú loď, ktorá podľa nich patrí Izraelu a ktorú identifikovali ako SDN7. Miesto incidentu nie je známe.
14:31 Minister Kac označil zariadenie, na ktoré letectvo útočilo, za najväčšie petrochemické zariadenie v Iráne, ktorého produkcia predstavuje asi 50 percent celkovej produkcie krajiny v tomto odbore, píše server The Times of Israel (ToI). V tejto chvíli však nie je jasné, čo presne bolo zasiahnuté, pretože South Pars je plynové pole ležiace v Perzskom zálive a Asalúja je mesto, kde leží na brehu zálivu.
Izraelské letectvo zaútočilo na plynové pole South Pars a s ním spojenú infraštruktúru v Asalúji už v marci. Irán potom v odvete začal útoky na infraštruktúru ropného a plynárenského priemyslu v arabských krajinách Perzského zálivu. Tieto útoky spolu s iránskou blokádou Hormuzského prielivu viedli k značnému rastu cien ropy a plynu na medzinárodných trhoch.
13:42 Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí uviedol, že Teherán svoje postoje a požiadavky oznámil druhej strane prostredníctvom sprostredkovateľov. „Irán neváha jasne vyjadriť, čo považuje za svoje legitímne požiadavky, a to by sa nemalo interpretovať ako znak kompromisu, ale skôr ako odraz jeho dôvery v obhajobu svojich pozícií,“ povedal na tlačovej konferencii. „Sformulovali sme si vlastné odpovede“ a podrobnosti oznámime včas, dodal v odpovedi na otázku iránskeho novinára.
12:09 Nečinnosť Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) „podnecuje agresiu“ proti jadrovým zariadeniam v Iráne, uviedol v pondelok vedúci Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí v liste adresovanom šéfovi MAAE. Upozornila na to agentúra Reuters.
11:48 Iránske médiá v pondelok informovali, že v krajine popravili muža odsúdeného za pokus o vlámanie sa do vojenského zariadenia v Teheráne. Incident sa odohral počas protestov, ktoré sa v Iráne konali v januári. Tri ďalšie osoby spojené s týmto prípadom boli popravené minulý týždeň. Informujú o tom agentúry Reuters a DPA.
11:21 „Generálmajor Madžíd Chademí, mocný a vzdelaný šéf spravodajskej služby Zboru islamských revolučných gárd, bol dnes na úsvite umučený pri zločinnom teroristickom útoku americko-sionistického nepriateľa...“ uviedli IRGC v príspevku na svojom telegramovom kanáli. IRGC nezverejnili miesto, kde bol zabitý. Viacero náletov však v pondelok skoro ráno cielilo na obytné oblasti okolo iránskeho hlavného mesta Teherán. Zomrelo pri nich viac ako 25 ľudí.
Jeden z ranných náletov bol podľa agentúry AP zameraný na Teheránsku technologickú univerzitu Šaríf, kde iránske médiá informovali o poškodení budov, ako aj na miesto distribúcie zemného plynu pri univerzitnom kampuse. Cieľ útoku v areáli univerzity nie je bezprostredne jasný. Budovy sú prázdne, pretože vojna prinútila všetky školy v krajine prejsť na online vyučovanie. Viaceré krajiny však na univerzitu uvalili sankcie pre spoluprácu s ozbrojenými zložkami, najmä na programe balistických rakiet, ktorý kontrolujú IRGC
10:25 Irán a Spojené štáty dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria a znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Cieľom je nájsť spôsob, ako ukončiť súčasnú vojnu, uviedli pre agentúru AP dvaja blízkovýchodní predstavitelia.
09:52 Iránsky námestník ministra zahraničných vecí Kazem Gharibabádí v pondelok vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o útokoch na elektrárne a mosty v Iráne by sa mohli považovať za vojnové zločiny. Informuje o tom agentúra AFP. „Americký prezident sa ako najvyšší predstaviteľ svojej krajiny verejne vyhrážal spáchaním vojnových zločinov,“ uviedol Gharibabádí v príspevku na sieti X. Odvolal sa na ustanovenia medzinárodného práva, ktoré by mohli byť porušené.
09:15 Spojené arabské emiráty v pondelok uviedli, že padajúce trosky zo zachyteného útoku zranili jednu osobu v priemyselnej zóne Abú Zabí. Informuje o tom agentúra AFP. „Incident mal za následok stredne ťažké zranenia ghanského štátneho príslušníka“ v oblasti Musaffa v Abú Zabí po úspešnom zachytení systémami protivzdušnej obrany, uviedla mediálna kancelária vlády emirátu na portáli X.
06:34 Plavebný režim v Hormuzskom prielive sa už nikdy nevráti do pôvodného stavu, najmä pre USA a Izrael. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti X to v nedeľu uviedlo námorníctvo iránskych Revolučných gárd (IRGC), ktoré dodalo, že v záverečnej fáze sú prípravy na zavedenie „nového poriadku“ pre Perzský záliv. Informuje o tom televízia al-Džazíra.
06:10 Irán sľúbil oveľa ničivejšiu a rozsiahlejšiu odvetu v prípade ďalších americko-izraelských útokov na civilnú infraštruktúru, informovala dnes s odvolaním sa jeho vojenské velenie agentúra AFP. Americký prezident Donald Trump v nedeľu znovu pohrozil Teheránu útokmi na iránske elektrárne a mosty, ak neuvoľní Hormuzský prieliv. Iránska diplomacia Trumpovu hrozbu označila za podnecovanie k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti, napísal server katarskej televízie Al-Džazíra.
"Ak budú útoky proti civilným cieľom pokračovať, ďalšie fázy našich útočných a odvetných operácií budú oveľa ničivejšie a rozsiahlejšie a straty a škody... budú desaťnásobné," pohrozil hovorca iránskeho vojenského velenia podľa AFP.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmaíl Baghaí, ktorého citovala televízia Al-Džazíra, uviedol, že iránske ozbrojené zložky budú útočiť na podobnú infraštruktúru, ktorú vlastnia či ktorá je nejakým spôsobom spojená so Spojenými štátmi či "napomáha ich agresii voči Iránu". Reagoval tak na posledné Trumpove hrozby, ktoré označil za podnecovanie k vojnovým zločinom, zločinom proti ľudskosti i k podnecovaniu ku genocíde. Keďže útoky na kritickú infraštruktúru krajiny by ohrozili celý národ, povedal Baghaí. "V utorok bude v Iráne Deň elektrární a Deň mostov, všetko v jednom... Otvoríte ten zasraný prieliv, vy šialení bastardi, alebo budete žiť v pekle," napísal v nedeľu Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Potom na nej zverejnil príspevok, v ktorom stálo iba "utorok, 20: 00 ET", čo je streda 02: 00 SELČ. Niektoré médiá to vykladajú tak, že dal Teheránu ďalších 24 hodín.
V sobotu americký prezident vyhlásil, že Irán má 48 hodín na uzavretie dohody alebo uvoľnenie prielivu kľúčového pre prepravu ropy a plynu z Perzského zálivu, inak podľa neho krajina zažije peklo. V telefonickom rozhovore s Fox News v nedeľu Trump povedal, že Irán rokuje a že verí v uzavretie dohody v pondelok. Trump dal ultimátum Iránu už 21. marca, keď mu pohrozil zničením elektrární, ak do 48 hodín úplne neuvoľní pre bezpečnú plavbu Hormuzský prieliv. Tieto útoky nariadil 23. marca odložiť o päť dní, čo zdôvodnil rozhovormi o ukončení vojny. Neskôr oznámil, že odkladá útoky na elektrárne o ďalších desať dní, a to do pondelka 6. apríla.
Aj v noci na dnes pokračovali americko-izraelské útoky na Irán a iránske odvetné údery na Izrael. Podľa spravodajcu televízie Al-Džazíra v predchádzajúcich hodinách útočili Spojené štáty a Izrael na viac ako desať iránskych miest vrátane Teheránu. Najmenej päť ľudí bolo podľa agentúry AP zabitých nad ránom pri leteckom útoku na obytný dom v iránskom meste Kom. Varovné sirény v noci zneli niekoľkokrát tiež v Izraeli. Protivzdušná obrana odrazila opäť niekoľko iránskych striel tiež v Spojených arabských emirátoch a v Kuvajte.
USA a Izrael začali bombardovať Irán 28. februára, čo americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu odôvodnili tým, že Irán predstavuje pre ich krajiny hrozbu, najmä preto, že sa jeho vedenie snaží získať jadrovú zbraň. To ale tamojší teokratický režim popiera. Irán v odvete útočí na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, kde sú americké základne, a na tamojšiu priemyselnú, najmä ropnú infraštruktúru. Pomáhajú mu proiránske milície v Iraku a na Izrael útočia tiež libanonské militantné hnutie Hizballáh či jemenskí povstalci. Izraelská armáda tiež zosilnela útoky na Libanon, kde cieli na Hizballáh a kde minulý mesiac na juhu začala inváziu.