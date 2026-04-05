Obrovský prielom v liečbe rakoviny: Prvý pacient dostal vakcínu! Bola mu ušitá na mieru

MOSKVA - Ruskí vedci prvýkrát podali pacientovi individuálne pripravenú protinádorovú vakcínu. Nový prístup má „naučiť“ imunitu presne ničiť rakovinové bunky.
Prvý pacient dostal experimentálnu vakcínu
Rusko oznámilo významný krok v oblasti onkológie. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva bola v klinickej praxi po prvý raz použitá personalizovaná vakcína proti rakovine.
Experimentálny preparát s názvom Neooncovac dostal 60-ročný muž trpiaci melanómom kože. Ide o prvý prípad, keď sa takáto liečba reálne aplikovala pacientovi mimo laboratórneho prostredia.
Zákrok prebehol v Národnom medicínskom výskumnom centre rádiológie, informuje agentúra TASS.
Liečba šitá na mieru konkrétnemu pacientovi
Nová vakcína využíva technológiu mRNA, no zásadne sa líši od klasických prístupov. Každá dávka je totiž vytvorená individuálne – presne podľa genetických a biologických vlastností konkrétneho nádoru.
Cieľom je zvýšiť účinnosť liečby tým, že terapia sa prispôsobí jedinečnému „profilu“ ochorenia u každého pacienta.
Imunita ako presná zbraň
Riaditeľ centra Andrej Kaprin zdôraznil, že ide o zásadnú zmenu v prístupe k liečbe rakoviny.
Namiesto všeobecného pôsobenia na nádor má terapia „vytrénovať“ imunitný systém, aby dokázal presne identifikovať a následne likvidovať rakovinové bunky.
Veľké očakávania, ale aj opatrnosť
Odborníci sa zhodujú, že personalizovaná medicína má potenciál výrazne zlepšiť výsledky liečby onkologických pacientov. Zároveň však upozorňujú, že ide len o začiatok.
Na potvrdenie účinnosti aj bezpečnosti bude potrebné rozsiahle klinické testovanie, píše PolsatNews.
mRNA technológia naberá na význame
Podanie prvej dávky vakcíny Neooncovac predstavuje dôležitý míľnik smerom k presnej medicíne. Zároveň poukazuje na rastúci význam mRNA technológií, ktoré sa čoraz viac presadzujú aj mimo oblasti infekčných chorôb.
Ak sa výsledky potvrdia, môže ísť o jeden z kľúčových smerov budúcej liečby rakoviny.