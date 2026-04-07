Myslela si, že zomrie: Opitý muž po nehode rozpútal peklo, ktoré nemalo konca! Nehumánny čin šokoval aj súd

LONDÝN - Na britskom súde padol rozsudok v prípade mimoriadne brutálneho domáceho násilia. Liam Dawson (34) napadol svoju partnerku po tom, čo havaroval autom pri parku. Ženu počas niekoľkých hodín bil, vláčil a ponižoval takým spôsobom, že podľa vlastných slov verila, že útok neprežije. Zachránili ju až susedia, ktorí začuli jej zúfalé výkriky. Dawson sa k činu priznal a súd ho poslal na 15 rokov a tri mesiace do väzenia, pričom po prepustení bude ešte štyri roky pod dohľadom.
Dvojica bola na večeri v hoteli, keď Dawson začal nadmerne piť. Neskôr sadol za volant a podľa prokuratúry jazdil nebezpečne, až kým nenarazil do kovového oplotenia. Tam sa útok naplno rozbehol.
Prokurátor Robert Holt opísal, že Dawson partnerku ťahal z auta za vlasy a opakovane ju udieral do hlavy. „Jazdil nesúmerne, narážal do prekážok a kričal na ňu obvinenia z nevery,“ uviedol Holt. Po nehode jej zobral mobil a hodil ho do potoka, aby nemohla privolať pomoc. „Do p***, deš do vody tiež,“ mal na ňu kričať podľa výpovede prokurátora. Ženu následne vtiahol do znečistenej vody a násilím jej držal hlavu pod hladinou. Obeti sa ťažko dýchalo a bola dezorientovaná. „Verila, že zomrie,“ zaznelo na súde.
Zachránil ma cudzí človek“
V osobnom vyhlásení pred súdom žena opísala, že útok bol pre ňu ponižujúci a „nehumánny“. „To, čo som prežila, by som nepriala nikomu. Moje fyzické zranenia sú nič v porovnaní s tým, čo to urobilo s mojou psychikou. On sa na mna vyprázdnil. Každú noc mávam nočné mory. Žena je matkou troch detí a priznala, že najviac ju bolí, že ju dcéra videla v nemocnici v takom stave.
„Jediný dôvod, prečo som dnes nažive, je ten, že cudzí človek počul moje výkriky. Ten človek mi zachránil život,“ povedala.
Útočník sa počas výpovede smial
Dawson sledoval jej emotívne vyhlásenie z väznice HMP Dovegate prostredníctvom videoprenosu. Podľa súdu počas jej slov smial a vapoval, čo ešte viac pobúrilo prítomných. Súd tiež uviedol, že má 16 predchádzajúcich odsúdení a v minulosti porušil podmienku. Okrem trestu odňatia slobody dostal aj doživotný zákaz kontaktovať obete.
Vyšetrovateľka Lauren Ashby ocenila silu obete. „Chcem vzdať hold jej neuveriteľnej odvahe a dôstojnosti. Dawson sa ju snažil pripraviť o všetko, no ona napriek tomu vystúpila a prehovorila,“ uviedla. Zároveň poďakovala ľuďom, ktorí zavolali políciu. „Ak by nezasiahli, výsledok mohol byť úplne iný,“ vyhlásila.