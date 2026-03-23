Patrik dobodal tehotnú manželku pred synom (10)! Hrozné DETAILY brutálnej vraždy, polícia u nich už v ten deň bola

GALANTA - Okresom Galanta otriasla brutálna vražda tehotnej ženy. Jej manžel Patrik ju zavraždil po hádke v spálni. Z uznesenia pritom vyplýva, že polícia riešila domáce násilie v tej istej domácnosti už popoludní toho istého dňa.
Polícia prijala oznámenie o desivom incidente v Galantskom okrese v nedeľu (8. 3.) večer. 35-ročná tehotná žena zomrela násilnou smrťou v obci Veľké Úľany. Polícia podozrivého, 38-ročného manžela nebohej Nikolety, zadržala. Už o dva dni trnavský krajský vyšetrovateľ obvinil manžela Patrika z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Okresný súd Trnava ho následne 12. marca vzal do väzby. "Vyšetrovateľ tak rozhodol na základe doteraz získanej dôkaznej situácie," priblížila polícia.
Drogy, hádka a 13 bodnorezných rán
Tragédii mala prechádzať hádka v spálni, vyplýva z uznesenia, ktoré má TV Joj k dispozícii. Patrik vypovedal, že si s tehotnou Nikoletou išli ľahnúť do postele a tam sa pohádali. Na nočnom stolíku mal ležať nôž s približne 20-centimetrovou čepeľou, s ktorým predtým jedol. Tvrdil, že dostal amok a na priebeh incidentu si nespomína. Až po rozsvietení svetla vraj pochopil, čo sa stalo.
Po čine Patrik utekal do vedľajšej izby za synom z predchádzajúceho vzťahu. "Pozri sa, čo urobila," mal povedať chlapcovi, čím sa podľa uznesenia sa snažil vyvolať dojem, že si Nikoleta ublížila sama. Dokonca ju mal prefackať a pokúšať sa ju prebrať. Keď ju odokryl, uvedomil si, že situácia je vážna a z izby vybehol. Nôž, ktorý zostal na posteli, podal synovi a žiadal ho, aby ho odniesol preč. Chlapec nôž odložil na chodbu a privolal záchranárov. Zároveň si všimol, že v kuchyni uniká plyn, ktorý okamžite vypol.
Tridsaťpäťročná Nikoleta aj jej nenarodené dieťa útok neprežili. Pitva ukázala, že žena utrpela až 13 bodnorezných rán. Bezprostrednou príčinou smrti bol masívny krvácavý šok spôsobený zakrvácaním do ľavej pohrudnicovej dutiny v dôsledku poranení pľúc a srdca.
Polícia bola v dome v ten deň už aj predtým
Z uznesenia ďalej vyplýva, že polícia bola v rodinnom dome už predtým popoludní. Patrik, vtedy pod vplyvom alkoholu a pervitínu, pritlačil manželku k stene a držal ju pod krkom. Aj v tomto prípade volal políciu jeho syn. Do príchodu hliadky sa muž upokojil a policajti situáciu vyriešili dohovorom. Podľa uznesenia Patrik v ten deň užil približne tri dieliky pervitínu, doobeda vypil šampanské a večer asi jednu ploskačku vodky.
Tridsaťosemročný Patrik sa podľa uznesenia správal agresívne aj v predchádzajúcom vzťahu. V minulosti bol odsúdený za ublíženie na zdraví a ozbrojenú lúpež. Za vraždu manželky mu teraz hrozí trest až doživotie.