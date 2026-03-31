Odporný úchyl: VIDEO Vytiahol si penis pri uchu ženy! Priamo v obchode

LOS ANGELES - Bežný nákup sa zmenil na šokujúci incident. V predajni v Kalifornii muž sexuálne napadol ženu priamo medzi regálmi, pričom jeho konanie zachytila bezpečnostná kamera. Polícia po ňom pátra.
Útok priamo medzi regálmi
K incidentu došlo 23. marca v predajni Whole Foods v oblasti Los Angeles County. Žena si tam pokojne nakupovala, keď sa k nej priblížil neznámy muž a začal sa správať mimoriadne zvrátene.
Podľa zistení televízie KTLA muž pred ňou odhalil svoje genitálie a následne pristúpil tesne k nej.
Šokujúci moment na kamere
Záznam z bezpečnostnej kamery zachytil celý priebeh útoku. Žena sa v tom čase nachádzala v podrepe pri tovare, keď sa k nej podozrivý priblížil zozadu.
Následne si stiahol nohavice a priložil svoj penis k jej uchu. V ruke pritom držal predmet, ktorý pripomínal mobilný telefón.
Polícia žiada o pomoc verejnosť
Prípad vyšetruje Los Angeles County Sheriff's Department, ktorý sa obrátil na verejnosť s výzvou na identifikáciu podozrivého. Muž má byť podľa polície vo veku okolo 30 rokov a v čase incidentu mal na sebe rifľovú košeľu a džínsy.
Reakcia obchodu
Spoločnosť Whole Foods Market uviedla, že ju incident vážne znepokojil. V stanovisku pre The California Post zdôraznila, že bezpečnosť zákazníkov je pre ňu prioritou.
Zároveň potvrdila, že plne spolupracuje s vyšetrovateľmi a poskytla všetky požadované informácie.