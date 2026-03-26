ŠOKUJÚCI PRÍBEH Noeliu (†25) brutálne znásilnili, pokus o samovraždu jej nevyšiel...Napokon žiadala eutanáziu!

BARCELONA - Úzkosť je stav, s ktorým sa ľudia nechvália na každom rohu. Môže však prerásť do samovražedných sklonov. Istá mladá žena zo Španielska mala od útleho detstva problémy s duševným zdravím. Potom však prišiel zlomový bod a pokus o samovraždu. Tú prežila, ale naďalej chcela tento svet navždy opustiť.
Krajinou v južnej časti Európy sa šíri šokujúci prípad mladej ženy, ktorá mala celý život pred sebou. Noelia Castillová (25) z Barcelony prežila doslova peklo, z ktorého sa už zrejme nedokáže dostať. Španielku v roku 2022 hromadne znásilnili jej partner a ďalší traja muži. Následne chcela svoj život ukončiť. Daily Mail píše, že vyskočila z okna.
Užila kokaín a skočila
Jej život sa tak nezhoršil po psychickej, ale aj fyzickej stránke. Obeť dokonca neskôr spomenula, že pár dní pred znásilnením si už chcela siahnuť na život. Preto nič nenahlásila. Dňa štvrtého októbra 2022 užila kokaín a rozhodla sa skočiť z piateho poschodia. Mladá Španielka od pása dolu úplne ochrnula.
Zomrieť chcela ešte pred znásilnením
Ako sama povedala, už dlhšiu dobu ju život vôbec nebavil, z ničoho sa nedokázala tešiť a dostala sa do stavu, že by rada podstúpila eutanáziu: "Chcem už odísť, dosť bolo trápenia a bodka. Nič sa mi nechce, nič ma neteší, ani ísť von alebo sa len najesť. Veľmi ťažko zaspávam, mám veľké bolesti v chrbte aj v oblasti nôh." Posledná spomínaná bolesť bola zrejme fantómová, keďže bola ochrnutá.
Noelia je od roku 2022 odkázaná na invalidný vozík. V rozhovore pre Antenu 3 opísala, ako chce prežiť posledné chvíle. "Povedala som im, že chcem zomrieť krásna. Oblečiem si voje najkrajšie šaty a nalíčim sa. Vždy som chcel zomrieť krásna," hovorí. S celou rodinou sa rozlúčila, ale pri podávaní smrteľnej injekcie už chcela byť sama.
Otec sa jej nechcel vzdať, so súdmi bojoval rok a pol
Pokúšal sa ju presvedčiť, že ostať nažive má zmysel, ale ona ho nepočúvala. "Nerešpektoval moje rozhodnutie," hovorí. Jeho poslednou nádejou boli súdne orgány. Žiadosť o eutanáziu schválila katalánska vláda v júli 2024, no následne bola odložená, keď Noelin otec, podporovaný ultrakonzervatívnou katolíckou skupinou Christian Lawyers, podal sériu právnych námietok. Je možné, že súdne spory budú pokračovať aj po Noelinej smrti.
Problémy od útleho detstva
Tieto odvolania však zamietol ako Ústavný, tak aj Najvyšší súd. Tento týždeň rozhodol v prospech obete aj Európsky súd pre Ľudské práva. Noelia už v detstve trpela problémami s duševným zdravím. Sama pred smrťou uviedla, že skupinové znásilnenie bol už zlomový bod.
Otec ju vraj videl, ako padá dole zo strechy, ale nemohol nič urobiť. "Teraz mi je to už aj tak jedno. Do nemocnice mi ani raz nezavolal, ani nenapísal. Len mi nosil jedlo. Čo tým sledoval? Chcel ma len silou mocou udržať nažive?" prezradila v rozhovore.
Vo štvrtok 26. marca o 18:00 miestneho času podstúpi Noelia eutanáziu v zariadení pre náhradné bývanie v Sant Pere de Ribes. Španielsko je jednou z mála krajín, ktorá v roku 2021 zlegalizovala podstúpenie eutanázie. Platia tu však prísne podmienky.