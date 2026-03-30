Škandál vo Švédsku: Muž mal ponúkať svoju manželku viac než 120 mužom, čelí vážnym obvineniam

ŠTOKFOLM – Muža, ktorý je podozrivý z predaja sexuálnych služieb svojej manželky vyše 120 mužom, obvinili v pondelok vo Švédsku z kupliarstva s priťažujúcimi okolnosťami, z viacerých znásilnení a napadnutia. Informovala o tom agentúra AFP.
Muž vo veku 62 rokov bol zadržaný koncom októbra 2025 po tom, ako ho polícii nahlásila jeho manželka. Odvtedy je vo väzbe. Podľa obžaloby muž roky profitoval z toho, že na internete zverejňoval inzeráty a organizoval schôdzky so záujemcami o sex, pričom na svoju manželku vyvíjal tlak, aby vykonávala sexuálne akty aj online s cieľom prilákať viac klientov. Obžaloba toto konanie označila za „bezohľadné vykorisťovanie.“ Doplnila, že muž zneužíval ženinu drogovú závislosť.
Prokurátorka Ida Annerstedtová vo februári agentúre AFP uviedla, že úrady identifikovali približne 120 osôb podozrivých z nákupu sexuálnych služieb ponúkaných týmto mužom. Okrem závažného vykorisťovania je muž obvinený z ôsmich znásilnení, z ktorých jedno sa malo odohrať počas stretnutia s klientom, zo štyroch pokusov o znásilnenie a zo štyroch útokov na vlastnú manželku.
Poškodenú opísala prokuratúra ako ženu v zraniteľnej situácii, ktorá „do istej miery súhlasila s vykonávaním prostitúcie“. Namietala však proti pohlavnému styku s určitými ľuďmi alebo za určitých okolností. „Stanovila si určité hranice. Keď ich nerešpektoval, keď sa jej napriek jej odmietnutiu vnucoval, práve v týchto situáciách je obvinený z pokusu o znásilnenie alebo zo znásilnenia,“ vysvetlila prokurátorka Annerstedtová.
K incidentom dochádzalo údajne v čase od 11. augusta 2022 do 21. októbra 2025. Švédsky zákon o prostitúcii zakazuje nákup sexuálnych služieb, nie však ich predaj. Vo Švédsku je zároveň nezákonné napomáhať predaju sexuálnych služieb. Prokurátorka spresnila, že z kupovania sexuálnych služieb bolo zatiaľ obvinených 26 mužov, ostatní sú stále vyšetrovaní.
Podľa švédskej verejnoprávnej televízie Sveriges Television je obvinený vysokopostaveným členom motorkárskej skupiny Hells Angels. Proces s ním sa má začať 13. apríla. Švédska ministerka pre rodovú rovnosť Nina Larssonová vo februári vyhlásila, že muži musia „prestať kupovať a predávať ženské telá“. Švédske médiá prirovnávajú túto kauzu k prípadu Dominiqua Pelicota vo Francúzsku, ktorý bol v decembri 2024 odsúdený na 20 rokov väzenia za to, že v rokoch 2011-20 svoju manželku Gisele omamoval liekmi a následne ju - bezvedomú - znásilňoval, pričom to isté umožňoval aj ďalším mužom. Francúzsky parlament neskôr na základe tohto prípadu schválil zmenu trestného zákonníka, ktorá definuje znásilnenie ako akýkoľvek sexuálny akt bez súhlasu.