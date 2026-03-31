Za deň v Benátkach si zaplatíte: Opäť zaviedli poplatok pre návštevníkov

BENÁTKY - Benátky od piatka opäť zavádzajú poplatok pre jednodňových návštevníkov. V roku 2026 spoplatnia 60 dní v porovnaní s 54 dňami v roku 2025. Cieľom je obmedziť množstvo návštevníkov, ktorí obyvateľom mesta prinášajú zahltené ulice v najrušnejších mesiacoch a namiesto úžitku problémy. Píše správa stanice Euronews.
Minuloročné čísla ukazujú, že napriek poplatku za vstup do mesta klesol počet jednodňových návštevníkov len mierne. Najrušnejší deň bol piatok 2. mája, keď jednodňový poplatok uhradilo 24.951 návštevníkov, čo zodpovedá polovici obyvateľov Benátok. Priemerný denný počet platiacich jednodenných návštevníkov bol 13.046 v porovnaní so 16.676 v roku 2024. Dovtedy sa poplatok nevyberal.
Má to pravidlá
V roku 2026 budú musieť jednodňoví návštevníci platiť za vstup počas návštevnej špičky od 8.30 h do 16.00 h od piatka do nedele v apríli, máji, júni a júli. Mimo týchto hodín ostáva vstup bezplatný. Poplatok bude desať eur, pri rezervácií viac ako štyri dni vopred sa dá ušetriť päť eur. Oslobodení od platby sú obyvatelia, návštevníci s miestom narodenia v Benátkach, študenti a pracujúci v meste a turisti, ktorí majú ubytovanie v hoteloch alebo iných ubytovacích zariadeniach v meste. Ich hotelový účet už zahŕňa poplatok za ubytovanie.
Návštevníci si môžu rezervovať svoj deň
Návštevníci si môžu „rezervovať“ svoj deň v meste na vyhradenej platforme. Tam získajú QR kód, ktorý sa overuje na kontrolných miestach na siedmich prístupových bodoch, napríklad pred železničnou stanicou Santa Lucia. Prichytený návštevník bez kódu riskuje pokutu od 50 do 300 eur. Podľa radnice nerovnováha v neprospech obyvateľov vyčerpáva mestské služby, upcháva úzke uličky a vodné autobusy sú preplnené turistami s batožinou. Obyvateľov to núti presťahovať sa na pevninu.
Systém poplatkov „predstavuje užitočný nástroj na riadenie turistických tokov a zabezpečenie lepšej rovnováhy medzi obyvateľmi a návštevníkmi“, uviedol člen mestskej rady zodpovedný za financie a rozpočet Michele Zuin. „Stále ide o experimentálne opatrenie, ktoré starostlivo vyhodnocujeme a už vzbudilo medzinárodný záujem. Benátky sú prvým mestom na svete, ktoré sa vydalo touto cestou,“ dodal. Podobné poplatky vyberá aj ostrov Capri v rámci ceny lístka za trajekt a Rím za prístup k Fontáne di Trevi.