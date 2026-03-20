Taliani vzdali poctu M.R. Štefánikovi: Šéf rezortu životného prostredia Tomáš Taraba nechápe opozíciu

RÍM - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa počas návštevy Talianska ostro oprel do domácej opozície. Urobil tak pri príležitosti slávnostného aktu venovaného pamiatke Milana Rastislava Štefánika na jednom z najvýznamnejších pietnych miest krajiny.
Podľa Tarabu ide o mimoriadne symbolické miesto, ktoré prirovnal k Martinskému národnému cintorínu. „Taliani si týmto spôsobom uctili nielen Štefánika, ale celý jeho príbeh a prínos,“ zdôraznil minister s tým, že Taliansko patrilo medzi prvé štáty, ktoré uznali československé légie aj samotnú samostatnosť Československa.
Pripomenul tiež historické súvislosti – slovenskí vojaci podľa neho bojovali a zomierali aj pri obrane talianskych hraníc počas prvej svetovej vojny. Aj preto považuje akt za mimoriadne významný moment slovensko-talianskych vzťahov.
„Som šokovaný,“ reaguje minister
Taraba však neskrýval rozhorčenie nad tým, že podľa jeho slov slovenská opozícia nedokáže prejaviť rovnakú mieru úcty. „Som šokovaný, že Taliani vedia oceniť prínos Slováka pre ich dejiny, no slovenská opozícia nemá úctu k takému velikánovi, akým bol Štefánik,“ vyhlásil.
Podľa ministra by si politickí oponenti mali uvedomiť význam historických osobností a obetí, ktoré stáli pri zrode štátu. „Civilizovaný národ si pripomína svojich úspešných ľudí,“ dodal. Odhalenie busty M.R. Štefánika sa konalo vo štvrtok na vojenskom cintoríne Verano v Ríme.
Silný symbol aj odkaz do budúcnosti
Súčasťou pietneho miesta je aj symbol kométy, ktorý odkazuje na Štefánikovu kariéru astronóma i jeho krátky, no intenzívny život. Minister ocenil aj prácu autora diela, ktorý zachytil generála realisticky – poznačeného vojnou, nie idealizovaného.
Taraba zároveň vyzdvihol úlohu ministerstva kultúry pri realizácii projektu a poďakoval talianskej strane za organizáciu na najvyššej úrovni, vrátane účasti armády a najvyšších predstaviteľov rezortu obrany.
Na záver zdôraznil, že podujatie posilnilo vzťahy medzi Slovenskom a Talianskom. „Toto spojenectvo má hlboké historické korene a dnes sme ho posunuli na ešte vyššiu úroveň,“ uzavrel.