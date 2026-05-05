Nočná mora v Benátkach: Po páde do vody vyhasol život dvadsiatnika, polícia skúma kamerové záznamy

BENÁTKY – Ranná tragédia v historickom centre Benátok si vyžiadala život mladého muža. V skorých ranných hodinách spadli do kanála v štvrti San Polo traja mladí ľudia. Kým dvoch z nich sa podarilo zachrániť, 20-ročný mladík bohužiaľ vo vode zahynul.
Nešťastie sa stalo krátko po 5:30 ráno. Podľa doterajších informácií skončili v kanáli traja mladí ľudia. Dvojicu z nich stihla z vody vytiahnuť posádka okoloidúceho plavidla, no tretí mladík po páde pod hladinu už nevynoril. Informuje o tom portál Leggo.it.
Na miesto boli okamžite vyslané záchranné zložky vrátane benátskych hasičov a špecializovaných potápačov z regionálneho tímu. Pátranie v kalných vodách kanála trvalo desiatky minút. Krátko po siedmej hodine ráno potápači lokalizovali a následne z vody vytiahli telo mladého muža v blízkosti kasární finančnej polície v Campo San Polo. Lekári už mohli len konštatovať smrť.
Polícia zisťuje totožnosť aj okolnosti
Identita obete zatiaľ nie je známa, keďže mladík pri sebe nemal žiadne doklady. Dvojica zachránených mladíkov sú podľa dostupných údajov poľskí občania. Vyšetrovanie ich výpovedí prebieha s ťažkosťami, keďže obaja komunikujú výlučne vo svojom rodnom jazyku.
Prípadom sa už zaoberá finančná polícia, ktorá zaistila kľúčové kamerové záznamy zo svojich kasární. Tie mieria priamo na miesto, kde k nešťastnému pádu do vody došlo. Vyšetrovatelia teraz podrobne analyzujú videozáznam, aby zistili, čo presne predchádzalo tragickému incidentu a prečo traja mladí ľudia skončili v kanáli.