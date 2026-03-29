Na protestoch proti Trumpovi sa podľa odhadov zúčastnilo osem miliónov ľudí

WASHINGTON - Odhadom osem miliónov ľudí sa v sobotu zúčastnilo na protestoch proti prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktoré sa konali v mnohých mestách v Spojených štátoch, oznámili organizátori týchto protestov. Informuje o tom agentúra AFP.
„Najmenej osem miliónov ľudí sa dnes zhromaždilo na viac ako 3300 podujatiach vo všetkých 50 štátoch,“ uviedlo občianske hnutie „No Kings“ vo svojej tlačovej správe. Americké orgány neuviedli, koľko ľudí sa zúčastnilo na sobotňajších zhromaždeniach. Protesty boli zväčša pokojné, no federálne orgány použili slzotvorný plyn, „kvôli tomu, že demonštranti hádzali veľké betónové bloky, fľaše a iné predmety“ v blízkosti federálneho zadržiavacieho centra v meste Los Angeles, uviedla polícia na sieti X. Podľa polície bolo niekoľko protestujúcich zadržaných za to, že neuposlúchli výzvu na rozchod.
Išlo už o tretiu vlnu protestov za necelý rok v rámci občianskeho hnutia „No Kings“, ktoré sa stalo najvýraznejším prejavom opozície voči Trumpovi od začiatku jeho druhého funkčného obdobia v januári 2025. Novým impulzom pre protestujúcich je vojna proti Iránu, ktorú Trump spolu s Izraelom rozpútal 28. februára. Organizátori tvrdia, že počet účastníkov sa oproti posledným demonštráciám v októbri zvýšil približne o milión a počet podujatí o 600.
Hovorkyňa Bieleho domu Abigail Jacksonová označila tieto protesty za produkt „ľavicových finančných sietí“ s minimálnou skutočnou verejnou podporou. Podľa jej vyhlásenia sa o ne zaujímajú „len reportéri, ktorí sú platení za to, aby o nich informovali“.