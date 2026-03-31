Umelci vyšli do ulíc! V Bratislave sa koná veľký protest proti rezortu kultúry

BRATISLAVA - V Bratislave sa v utorok podvečer koná protestný pochod kultúrnej obce s názvom „Veľká kultúrna mobilizácia! Takú ešte nehrali“. Začína sa na Námestí slobody. Organizátori z platformy Otvorená kultúra nazývajú aktuálny stav rezortu krízou. Kritizujú, že ministerstvo kultúry už dva a pol roka nerobí to, čo má.
„Namiesto podporovania kultúry umlčiava nepohodlné hlasy, hromadne prepúšťa ľudí a berie organizáciám a projektom aj posledné peniaze,“ uviedla platforma k pochodu. Ohrozuje tak podľa nej všetkých pracovníkov v kultúre, od osvetľovačiek, šatniarov, technikov až po spisovateľky, hercov či produkčné.
Organizátori tvrdia, že všetko, čo má rezort kultúry chrániť, chátra. Spochybňujú tiež účelnosť používania financií určených na kultúru. Poukázali na úlohu kultúry v spoločnosti, ktorá podľa nich pomenúva konflikty, spochybňuje moc a kladie otázky.